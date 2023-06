Castro y dichos de Vivanco: Generó polémica sobre la confianza y la credibilidad de un poder del Estado

El senador Juan Luis Castro (PS) dijo que la controversia que generó la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, acerca del fallo de las isapres "se va a resolver muy rápido", porque a su juicio esto "generó una polémica sobre la confianza y la credibilidad de un poder del Estado, que tiene que ser unívoco".

En una entrevista Vivanco afirmó que "los excedentes que las isapres tienen que devolver son a las personas que demandaron", declaración que trajo una oleada de reacciones y cuestionamientos, para posteriormente salir a aclarar que "la interpretación la da la Sala" y no ella.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado indicó en El Diario de Cooperativa que esas declaraciones generan un "verdadero terremoto judicial, porque hay un foco que está dentro del Poder Judicial, que es cómo se explica un fallo desde su contenido más que de versiones, que es un problema delicado y que pocas veces ha ocurrido en nuestro país que una sentencia tenga estas aristas que generan un nivel de incertidumbre no menor" en la ciudadanía y el mundo político y legislativo.

Pese a lo anterior, Castro defendió que Vivanco "no habló en su calidad de vocera de la Corte Suprema sino que fue en el título muy personal, con una visión propia del fallo", pero llamó a que "no haya incertidumbre desde la voz judicial, porque son demasiadas las personas afectadas".

Asimismo, a su juicio, la sentencia "es clara", aunque "verá la Sala qué es lo que dicen los recursos, pero son muchas las implicancias que deben hacer que la Suprema sea nítida, precisa, unívoca en la manera de expresar un fallo".

Esto debido a que el Gobierno presentará un recurso de aclaración: "Yo creo que esto se va a resolver muy rápido, porque generó una polémica sobre la confianza y la credibilidad de un poder del Estado, que tiene que ser unívoco en sus fallos, en su forma de explicitar una sentencia, no puede estar en una polémica de dimes y diretes; puede uno discrepar del fallo pero no interpretarlo de manera distinta, me parece que eso es es el sentido de urgencia de hoy", recalcó.

Además, el parlamentario socialista fustigó que "si tantos años se nos ha pedido a todo el mundo político que no comentemos los fallos, que los acatemos, esa ha sido la doctrina, no puede ser que desde la misma Suprema salgan los comentarios de los mismos fallos".