Clínica Indisa advirtió que isapre Cruz Blanca está incumpliendo reajuste por IPC

A través de una carta enviada a sus pacientes este lunes, la Clínica Indisa advirtió que la isapre Cruz Blanca ha informado que no está cumpliendo el reajuste por IPC en los precios de las prestaciones, el que está vigente desde la última jornada.

La misiva, citada por El Mercurio, informa a sus afiliados que deberán reembolsar ante la aseguradora por las prestaciones con este recinto posterior a la atención, y que tendrán que pagar su valor completo porque la isapre "no está en condiciones de cumplir el contrato suscrito entre las partes" -o sea, ambas compañías- que estipula el reajuste.

Indisa admite que ello "genera una situación compleja para sus afiliados", por lo tanto, "ha decidido hacer exigible su derecho contractual, reajustando el valor de las prestaciones que se entregan a la isapre a partir de la fecha antes indicada".

El gerente comercial de la clínica, Claudio García, señaló al matutino que 146 mil de sus pacientes están afiliados a Cruz Blanca, "y lo que implica para ellos el incumplimiento de contrato por no querer reajustar algo que está escriturado, donde reajustamos el contrato y la isapre no quiso, es que no podrán hacer uso de la huella I-Med y de la cobertura inmediata en línea, y se van a ver en la obligación de pagar la atención completa y luego reembolsar".

A su juicio, esta es "una muy mala señal, pero la isapre no quiere reajustar, porque quiero enfatizar que no hemos aumentado los valores de las prestaciones, sólo las estamos reajustando por IPC, por lo que Cruz Blanca no puede decir que le subimos los precios".

"Mantenemos abierta la mesa de diálogo y así se lo hemos manifestado a Cruz Blanca, pero nos insisten que si les reajustamos se ven más complicados financieramente, pero es sólo el reajuste del IPC, una vez al año", reiteró García, al tiempo que hizo notar que esperaban que con este anuncio "tendrían la voluntad de volver a conversar, pero no ha habido ninguna comunicación (...) nos preocupa que pueda ser una señal de algo más".

Cruz Blanca es una de las aseguradoras más complicadas en términos financieros en la actualidad, liderando las pérdidas del sector a fines de septiembre, que según la Superintendencia de Salud se elevaron hasta 44.873 millones de pesos ese mes, sumado a sus cifras negativas de 2020 (2.381 millones) y 2021 (12.869 millones).

A la vez, la isapre dependiente del grupo inglés Bupa activó el mecanismo de mediación del TLC entre Chile y el Reino Unido por tabla de factores en marzo del año pasado, y hacia fines del mismo, despidió a todo su equipo de venta.

RIESGO DE INSOLVENCIA

Por otra parte, de acuerdo a Clínicas de Chile, se ha registrado un incremento de las deudas pendientes de las aseguradoras con los prestadores, que asciende a 567 mil millones a noviembre de 2022, mientras que el propio déficit financiero del sistema acumula 128 mil millones.

Para el exsuperintendente de Salud Manuel Inostroza, "estos son síntomas que van agravando la situación hasta que alguna isapre no pueda más y se declare en insolvencia", pues "los planes están en UF y todos tienen la reajustabilidad de IPC, pero ni siquiera eso están pudiendo cumplir".

Considerando el riesgo que esto conlleva, afirmó que "el Gobierno no puede seguir pensando que las isapres están solo haciendo bravata y que van a seguir poniendo dinero para perderlo, lo que no tiene ningún viso de realidad. Se está construyendo una crónica de una muerte anunciada y el Gobierno sigue sin dar ninguna señal".