Colmena rechaza reforma a isapres centrada en utilidades: "Las matemáticas no dan"

El gerente general de la isapre Colmena, Nicolás Donoso, habló sobre una posible baja de utilidades por la reforma que pretende terminar con las discriminaciones por sexo y edad, en el marco de la Agenda de Género presentada por el Gobierno.

En entrevista con el diario El Mercurio, Donoso dijo que ve con buenos ojos la reforma y aseguró que están disponibles para aportar desde el punto de vista técnico.

"Esto se debería traducir en un sistema más competitivo y que incentive a la industria para ir desarrollándose. Ese incentivo hará que algunos lo hagan bien y otros mal, como operan en otras industrias. Son las reglas del juego", aseguró.

Según el ejecutivo, "la agenda de género toca una arista, pero el centro tiene que estar puesto en cómo configurar un sistema de salud que responda a las demandas que la sociedad tiene y que pueda resolver las necesidades de salud de la población de la mejor manera posible".

Consultado por si las isapres no deberían hacer un "esfuerzo", considerando que la propuesta de igualar a los hombres y mujeres no toca las utilidades de la industria, aseguró que "las matemáticas no dan si uno piensa que se puede lograr de esa manera, ahora eso no significa que no se tengan que hacer esfuerzos".

"Las utilidades del sector por sí solas son una fracción muy pequeña: el margen el año pasado fue un 3 por ciento sobre lo que recaudan, y las diferencias de precios de las que estamos hablando pueden ser el triple entre hombres y mujeres. Entonces las utilidades de las isapres y buscar que el sistema sea más eficiente puede contribuir, pero es un granito de arena", agregó.

Según Donoso, además, las licencias médicas son un "problema" para el país. "Las licencias médicas en Fonasa crecen más que lo que crecen en las isapres. Es un problema de productividad, de ausentismo y un problema de costos para todo Chile", dijo.

"Mantener el negocio sustentable"

Consultado respecto a cómo se explica el aumento de los planes, pese a que ya se venía con utilidades positivas, Donoso aseguró que "esto no se hace sobre la base de las utilidades del año pasado, se hace sobre proyecciones de largo plazo de las tendencias que tienen los costos y el comportamiento que tiene la cartera, y sobre eso se estiman los precios que se deben cobrar hacia adelante para mantener el negocio de forma sustentable en el tiempo".

Y agregó que "si el foco estuviese puesto solo en las utilidades es un error técnico, porque no es el problema de la industria. Aunque no hubiesen utilidades, las diferencias de precios seguirían".