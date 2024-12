Comisión de Salud del Senado envió nota de protesta a Vallejo por dichos sobre pagos de isapres

La Comisión de Salud del Senado envió una nota de protesta a la ministra Camila Vallejo -con copia al Presidente Boric- por sus críticas al rol del Congreso al aprobar el bullado plan de pago de la deuda de las isapres.

Ante las críticas surgidas por los usuarios de las administradoras privadas, Vallejo recordó que el Congreso aprobó el proyecto de ley corta de forma distinta al presentado por el Gobierno, ya que se realizaron una serie de modificaciones en el trámite.

La ministra sostuvo este viernes que "no me ha llegado todavía ninguna carta de protesta, pero bienvenida la recibo. Lo que sí no puedo dejar de señalar es que aquí lo que ha surgido es fruto de un acuerdo con el Parlamento, que se gesta en la comisión mixta y que es ratificado por ambas cámaras, y de los cuales los parlamentarios de Chile Vamos no se pueden desentender".

"Esto de emplazar al gobierno por las consecuencias de una ley de las cuales ellos fueron parte, los senadores de Chile Vamos particularmente, promovieron la extensión de los plazos de 10 a 13 años, es algo que es parte de los hechos y que no se puede desmentir", insistió.

Estas palabras fueron respondidas por el senador Javier Macaya (UDI), quien aseveró que es importante "dejar de lado la polémica artificial y ser capaces de asumir las responsabilidades. Desde el Congreso yo las asumo, votamos lo que votamos porque nos presentaron esta indicación, fue parte de una conversación y un acuerdo político, pero el resto habla de la poca seriedad y las razones por las cuales la política está tan desprestigiada, que es tratar de hacerse cargo solamente de lo popular y que cuando hay situaciones impopulares tratar de deslizárselas al adversario político y eso no es una buena forma de hacer política".

"Por eso es que la Comisión de Salud ha enviado una nota de protesta particularmente enfocada en la ministra vocera, porque hay un matiz de diferencia respecto de las declaraciones que yo he visto del ministro Marcel y la propia ministra de Salud, que fue parte del acuerdo", dijo.

En paralelo, la ministra de Salud, Ximena Aguilera aclaró el rol de la autoridad, precisando que "lo que puede hacer es efectivamente conminar y usar las atribuciones de la superintendencia, que es la que está a cargo efectivamente de dar cumplimiento a lo que estableció primero la Corte y después la ley corta, que le dio las atribuciones para fiscalizar el cumplimiento de la ley".