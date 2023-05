Diputado PS: Las isapres no han hecho ninguna propuesta y solo chantajean con la quiebra del sistema

Los diputados socialistas Leonardo Soto, Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri llegaron este jueves hasta el Ministerio de Salud para entregarle el respaldo del partido a la ministra Ximena Aguilera ante la crisis de las isapres y el proyecto de ley corta con que el Gobierno busca encauzar el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema.

"Conversamos con la ministra y le expresamos todo nuestro apoyo como bancada del Partido Socialista, como partido también, y llamamos a todo el oficialismo a cerrar filas con la propuesta del Gobierno, que busca resolver este problema, pero garantizando que prevalezcan los intereses de la gente", manifestó Soto luego de la instancia.

El 1 de diciembre pasado se conoció que el máximo tribunal ordenó a las aseguradoras privadas aplicar la nueva tabla de factores, dictada en diciembre del 2019 por la Superintendencia, a todos sus afiliados y, además, restituirles los cobros en exceso tras implementarla. Daba seis meses para su aplicación, plazo que se cumple el 30 de mayo, pero la semana pasada la Suprema aceptó ampliarlo por el mismo período de tiempo, dado que hasta la fecha no ha observado "ninguna evidencia de cumplimiento".

Las isapres, que se han dicho en una grave crisis financiera y han advertido que una errada implementación de la resolución podría ocasionarles el "golpe final", sostienen que no han realizado "cobros indebidos" y critican la ley corta -que se enfoca más en los plazos que en los montos- asegurando que "si en mayo sale el proyecto tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema" privado de salud.

En ese contexto, Soto afirmó que "el Gobierno y el Congreso tienen la mayor apertura al diálogo con las isapres", pero deploró que "el único problema es que las isapres no han hecho ninguna propuesta, lo único que hacen es hacer amenazas y chantajes de quiebra del sistema".

En paralelo, en el Senado se analiza una reforma constitucional de los senadores de Demócratas, Matías Walker y Ximena Rincón; de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea y Francisco Chahuán; y el timonel de la UDI, Javier Macaya, que incorpora una disposición transitoria que permite que las isapres aumenten sus precios base en todos aquellos planes que la aplicación de la nueva tabla de factores bajaría los precios; y mandata que la Superintendencia de Salud establecerá un procedimiento de devolución en caso que las compañías tengan que devolver eventuales excedentes pagados por los afiliados, aplicando el nuevo precio de manera retroactiva.

MINISTRA REITERA QUE ISAPRES NO HAN FORMULADO PROPUESTA

Tras una actividad de presentación de un visor ciudadano para transparentar información sobre la gestión de las listas de espera, la ministra Aguilera fue consultada sobre el asunto de las isapres y desestimó adelantar si llevarán al Tribunal Constitucional esa iniciativa, al tiempo que aseguró que el Ejecutivo está dispuesto a seguir conversando para perfeccionar en la tramitación legislativa su ley corta.

"Lo que nosotros estamos planteando es que todas las iniciativas y las distintas propuestas, que estamos abiertos a recibir, se hagan en el contexto de la discusión de ese proyecto de ley (corta), que por cierto puede ser perfeccionado tanto en el Senado como después en su trámite en la Cámara de (Diputadas y) Diputados", comentó, no obstante que recordó que "nosotros ya expresamos que no estamos de acuerdo con cómo está planteada la reforma constitucional y que seguimos dispuestos a la discusión".

Remarcó, además, que "en la comisión de Salud (del Senado), en la presentación de la Asociación de Isapres, no hubo una propuesta concreta".

RN ABOGA POR MANTENER SISTEMA MIXTO

En Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper llamó al superintendente de Salud, Víctor Torres, como encargado de un organismo técnico y no político, a que dé una salida viable para que siga coexistiendo un sistema mixto de salud.

Su par Miguel Mellado, en tanto, planteó el camino que, a su juicio, tomarían las isapres en caso de quebrar.

"Que el Gobierno entienda que el proyecto que tiene es malo y que hay que corregirlo. Si el Gobierno insiste en el proyecto tal cual como está, no le va a quedar otra a las isapres que quebrar y llevarse a todos sus clientes a una isapre nueva, si es un tema lógico. Busquemos una salida rápida, consensuada, pero que sea beneficioso para todos nosotros que estamos en el sistema: yo valido el sistema, lo uso y necesito que esté vigente, porque el sistema público no me acomoda", dijo.