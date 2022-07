Ex superintendente: Rechazo de reajustes podría hacer caer las isapres y volverse un bumerán para el Gobierno

El ex superintendente de Salud Manuel Inostroza advirtió este lunes que las isapres han consumido en dos años las utilidades de la última década.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el académico de la Universidad Andrés Bello remarcó, tal y como lo hizo la Asociación de Isapres, que las aseguradoras que integran el sistema viven una situación crítica ya que, después de registrar pérdidas por 170 millones de pesos en los últimos 15 meses, la Superintendencia de Salud rechazó el reajuste de 7,6 por ciento que pretendían hacer a sus planes.

Seis de estas empresas incluso han recurrido a la Justicia para defender el alza, ante miles de afiliados que han apelado la decisión, argumentando que si bien es el porcentaje máximo permitido por la ley, su débil situación financiera lo justifica.

De acuerdo a Inostroza, esta crisis podría devenir en un cierre de algunas aseguradoras en los próximos meses, un derrumbe que "puede volverse un bumerán para la administración gubernamental si no tomamos conciencia de esta situación".

"Desde el 2010 en adelante, las isapres han tenido utilidades promedio de 32.000 millones de pesos por año, eso nos lleva casi a 320.000 millones de utilidades (...) El año 2021 tuvieron pérdida de 48.000 millones de pesos y la proyección que hace la Superintendencia es que, de seguir los números de estos seis primeros del año, es que pueden llegar a 170.000. Es decir, en dos años se estarían comiendo las utilidades de los nueve años anteriores. Por eso es tan crítico subir o no subir los precios", explicó el ex superintendente.

"Si a eso se agrega que el próximo año parecería ser que se están generando condiciones para no subir nuevamente los precios, el tema ahí sería muy crítico y, dependiendo lo que resuelva la Suprema o la Superintendencia, alguna isapre podría caer en insolvencia entre los próximos seis y nueve meses aproximadamente, de no mediar algún cambio", alertó.

Agregó que "si tenemos más isapres que empiezan a caer, no hay un celo fiscalizador de la Superintendencia que haya mejorado esta situación y no tenemos garantías para pagar las deudas eventuales de algunas isapres que puedan cerrar, se puede producir un efecto cadena que afecte no solo a las isapres, sino también a algunos prestadores".

"PARSIMONIA" DEL GOBIERNO

"Me llama la atención que esto se esté mirando con tanta parsimonia por parte de algunas autoridades de Gobierno", lamentó Inostroza, luego de que la ministra de Salud, María Begoña Yarza, afirmara que las aseguradoras tienen ganancias para "resolver este problema transitorio".

El ex superintendente enfatizó que "puede ocurrir una cosa mucho más compleja. Estamos hablando de 3,3 millones de personas (afiliadas a isapres) y toda la situación humana de esas personas puede ser muy traumática, más allá de las opiniones políticas e ideológicas que podamos tener sobre este sistema privado de salud".

Asimismo, en el marco de la reforma de salud que busca impulsar el Ejecutivo, Inostroza dijo que "si finalmente decidimos hacer desaparecer las isapres, como es la propuesta del Gobierno, hagamos una transición que evite tener una situación crítica como la que podríamos enfrentar al no hacerlo vía reforma, si no por la propia dinámica que están teniendo".