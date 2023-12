Exministro Santelices: Si cae una isapre y sus afiliados van a Fonasa aumentarán listas de espera

El exministro de Salud durante la segunda administración de Sebastián Piñera, Emilio Santelices, remarcó que el fallo GES hace caer los ingresos de las isapres "en un 12%, por lo tanto quedan todas en línea roja", por lo que aseguró que "no hay campaña del terror, eso lamentablemente es así".

La implementación del fallo GES (Garantías Explícitas en Salud) implica que las isapres deben reducir los precios de sus planes a los aplicados entre 2019 y 2022, lo que implicaría consecuencias a la atención en las clínicas, cuyo gremio aseguró que "comprometerá gravemente la continuidad de atención a los pacientes".

En conversación con El Diario de Cooperativa, Santelices, también integrante del comité técnico para la ley corta de isapres, explicó que el fallo GES "es de cumplimiento inmediato y eso efectivamente, de acuerdo a los cálculos que nosotros hicimos, hace caer los ingresos en un 12%, por lo tanto quedan todas en línea roja. Eso es así, eso no es una falacia, es real y los cálculos que nosotros hicimos sobre la base de los mismos informes que nos entregaba la Superintendencia dan cuenta de ello".

En esta línea, descartó una "campaña del terror", sino que afirmó que esta situación "lamentablemente es así, de hecho nosotros lo primero que hicimos en la comisión es hacer un diagnóstico de la situación, para ver cuánto de cierto hay en esto, y afortunadamente los números no fallan, hablan solos. Y los números en nuestro informe hablan y dicen que las isapres están en un punto de equilibrio absolutamente endeble".

Asimismo, detalló por qué esto afectaría gravemente a los afiliados de Fonasa, siendo que esto se refiere al sistema privado de salud.

"Habemos muchos millones de chilenos que somos Fonasa y nos atendemos en clínicas privadas porque tienen convenio con Fonasa. Si mañana cae una isapre y entra en insolvencia, las personas va a tener que ser recogidas por la Superintendencia, distribuirlos y finalmente irse a Fonasa, y las clínicas van a dejar de recibir recursos y muchas de ellas tendrían quizás que dejar de atender, entonces las personas Fonasa que iba a atenderse en ese lugar, va a tener que buscar otro y eso va a generar limitaciones en el acceso, como asimismo puede generar aumento de los precios y eso es más listas de espera", ahondó.

"BUSCAR UNA SOLUCIÓN DE PAÍS"

Finalmente, subrayó que "hay que buscar una solución país, porque yo estoy preocupado de los beneficiarios. A mí me mueve una agenda sanitaria y a todos los que estamos en esto. Lo que tenemos que resguardar es la continuidad del cuidado de los pacientes", por lo que, a su juicio, hay que buscar soluciones "que están a nuestro alcance, jurídico, financiero y también administrativo".

"La situación es efectivamente crítica y cuando uno analiza lo que ocurre en esta cadena de paciente, requerimiento, atención y financiamiento de su atención, efectivamente la cadena se rompe. Entonces, si uno lo puede leer como que esto es un chantaje, esas son lecturas que lo que hacen es confundir la discusión y yo creo que hay que alejarse de eso. No hay que perder el foco, que es resolver la urgencia y quitar la incertidumbre de los pacientes", dijo el especialista.

"La invitación que yo hago es a no contaminarnos, distraernos en discusiones intestinas. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante. Primero, proteger a las personas y desde allí generar cambios estructurales definitivos. Pero si nos ponemos a pelear o veo que en el otro hay una intención de A, B o C, no vamos a llegar a ninguna parte", cerró.