Exsuperintendente aseguró que si una isapre quiebra afectará a todo el sistema

El exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, dijo que si se produce una "crisis terminal" de las isapres afectará a todos los usuarios, tanto de la salud pública como privada, esto tras el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores.

"En caso que se produzca una crisis terminal del sistema de isapres, sin duda eso va a impactar en el sistema público de salud, también en el funcionamiento de los sistemas de los prestadores privados, porque son finalmente los que sustentan de cierta forma no solamente a la gente que se atiende en sistema privado, sino que también a una parte importante de las personas que se encuentran como beneficiarios de Fonasa, pero que hacen uso de la modalidad de libre elección", explicó Fernández.

Desde el Colegio Médico, su presidente Patricio Meza, indicó que el gremio está solicitando al Gobierno que "convoque a todos los actores que tengan alguna opinión y experiencia y que estén involucrados en el problema de salud en Chile, para discutir la forma en la cual podemos enfrentar el tema la crisis de las isapres".

"Pero paralelamente -continuó- también comenzar a trabajar en una mirada a futuro cómo son o qué cambios requiere el sistema de salud en nuestro país para fortalecer justamente el acceso y con equidad de la salud a todos quienes vivimos en nuestro país".

Desde el Congreso, el diputado Eric Aedo (DC) presentó una reforma constitucional que resguarda el derecho fundamental de protección de la salud y su libre elección, estableciéndose un proceso excepcional de movilidad de usuarios en el evento que una institución de salud previsional deje de funcionar.

"El Gobierno y el Estado de Chile tienen la obligación de asegurar la libertad de elección de los cotizantes y beneficiarios de isapres. Aquí no se trata de enviar a todo el mundo a Fonasa, que hoy no da abasto para atender a la gente y lamentablemente la salud pública sólo tiene listas de esperas enormes en que no se atiende a las personas", explicó.

"La libertad de elección tiene que estar asegurada: si alguien pertenece a una isapre que cae en la quiebra, entonces que pueda elegir irse a Fonasa o a otra entidad privada, mas teniendo sus planes de salud", añadió.