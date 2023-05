Exsuperintendente: No es viable que las isapres paguen 1.400 millones de dólares y sigan existiendo

El exsuperintendente de Salud Manuel Inostroza afirmó que "no es viable" que las isapres paguen 1.400 millones de dólares y que el sistema "siga funcionando", ya que esto podría traer consecuencia incluso "para los afiliados de Fonasa".

La última jornada el superintendente de Salud, Víctor Torres, reveló en la Comisión de Salud del Senado que las isapres deberán devolver 1.400 millones de dólares a los afiliados, es decir, 1,5 millones de pesos en promedio por contrato. Todo esto en medio de la discusión por la ley corta que busca viabilizar el fallo de la Corte Suprema.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Inostroza, también académico de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, aseguró que esto podría ser la muerte del sistema, ya que "este fallo, interpretado al pie de la letra, define estos 1.400 millones que resultan, en mi opinión y la opinión de las isapres, impagables, y eso significaría la caída del sistema por la imposibilidad financiera de poder pagar este monto".

"El proyecto de ley no habla que la Superintendencia definirá una metodología, dice que las isapres calcularán un monto, pero es un monto que la Superintendencia lo tiene revisado", explicó, cuyo valor "está hecho, y creo que por eso se hace imposible cuadrar el círculo como parecía al comienzo, ya que no es viable pagar 1.400 millones de dólares y que el sistema siga funcionando".

"De ahí vienen todas las consecuencias que pueden ser un perjuicio incluso para los afiliados de Fonasa", complementó el militante del partido Amarillos por Chile.

Además, añadió que el sistema "no está preparado para enfrentar la caída y recoger los problemas". Asimismo, dijo que el proyecto "no logra conciliar buscar una fórmula que pudiese ser conversada, negociada en el Parlamento de cálculo distinta y la viabilidad del sistema, cuando se habla de 1.400 millones de dólares".

ISAPRES ACUSAN ENGAÑO DEL GOBIERNO

Mediante un comunicado, la Asociación de Isapres señaló que el proyecto del Gobierno es "un engaño: no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos".

En este sentido, el gremio de las aseguradoras privadas de salud indicó que la propuesta "denota una indolencia absoluta con los usuarios del sistema de salud", que además "promete rebajas de precio y devoluciones falaces, que jamás llegarían a concretarse, pues su mera aplicación hace imposible cumplir con los contratos, dejando a casi tres millones de personas en la indefensión".

"La iniciativa disfraza un cierre por secretaría del sistema Isapre y el traslado obligado de las personas al Fonasa", añadió la asociación, que también recalcó que las "posturas ideológicas no pueden ser impuestas a expensas de los afiliados y del acceso a la salud", por lo que esperan que el Congreso "evite una nueva y mayor emergencia sanitaria".

UDI ADVIERTE QUE FONASA TENDRÁ QUE HACERSE CARGO

El senador Sergio Gahona (UDI), integrante de la Comisión de Salud, señaló que esto es "más parte de que las isapres van a quebrar y Fonasa va a tener que hacerse cargo de todo", y cuestionó si el sistema público de salud podrá hacerlo o si los usuarios van a poder "pagar ese seguro".

"Cuántos recursos del Estado se va a tener que poner en esto. Yo no sé si habrán conversado con las compañías de seguros o con la asociación de aseguradores de si esto es viable o no es viable, porque en el papel se ve muy bien, pero yo no sé realmente si para las compañías de seguros sea tan atractivo hacerse cargo de una cartera muy riesgosa. Esos cálculos no los veo en ninguna parte, y eso a mi me preocupa", puntualizó el parlamentario gremialista.

Por su parte, la senadora Ximena Rincón (del partido en formación Demócratas) fustigó el rol de la Suprema en esto y que se metió en una facultad que "no es de ella", acotando que nadie ha recurrido al Tribunal Constitucional "porque nadie se atreve".

"Para el Gobierno aquí hay más de un billón de pesos involucrados en esta reforma, estos son como 100 años de utilidades de las isapres -de acuerdo a los números de las isapres-; yo no sé cómo se los vamos a pagar. Y aquí nos vamos a mandar a las isapres a guardar, que puede ser una decisión política, que podemos discutir si la compartimos o no la compartimos, pero también tenemos que decirle a la ciudadanía que tienen que ir viendo dónde se van a atender y que van a tener que hacer lista de espera", concluyó.