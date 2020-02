Fiscalía formalizará por estafa a directivos y ejecutivos de la ex isapre MasVida

La Fiscalía formalizará por los delitos de estafas y delitos tributarios a 12 directivos y ejecutivos del Grupo MasVida quienes, según la investigación del Ministerio Público, causaron un perjuicio al fisco de 12 mil millones de pesos y daño patrimonial de 2.000 millones de pesos a la ex isapre.

El Juzgado de Garantía de Concepción fijó la audiencia para el 17 de marzo a las 09:00 horas donde el Ministerio Público formalizará por estafas reiteradas en contra de Víctor Estrada, ex gerente general de MV Clinical y Clínica Las Lilas, y de José Bauerle, ex gerente de Finanzas de Isapre Masvida.

La investigación sostiene que "mediante engaño lograron, entre enero de 2014 y marzo de 2016, que Isapre Masvida pagara 27 facturas falsas del Centro Médico Diagnóstico Clínica Las Lilas, las que daban cuenta de prestaciones y consultas médicas inexistentes. De esta forma, causaron a la isapre un perjuicio patrimonial de casi 2.000 millones".

Bauerle y Estrada también será formalizado por el delito de estafas reiteradas al igual que Consuelo Díaz de Valdez, entonces pareja Estrada; Eleodoro Núñez, ex gerente de Operaciones de Clínica Las Lilas; Óscar Torrealba, gerente Inmobiliario del grupo Masvida.

A todos ellos se les imputa "haber obtenido pagos por servicios inexistentes en perjuicio de la clínica e inmobiliarias".

En tanto, la plana gerencial de Empresa MasVida será formalizada por delitos tributarios. La fiscal regional Marcela Cartagena les imputa "burlar los impuestos que cada uno debía pagar como persona natural al Fisco. Esto, al no incluir en sus declaraciones anuales de impuesto a la renta, entre 2012 y 2017, los ingresos que obtuvieron por asesorías que prestaron al Grupo Masvida, facturándolos a nombre de otras empresas de las que ellos mismos eran socios o representantes legales".

En este grupo está el ex presidente del directorio de Empresas MasVida, Claudio Santander; el ex gerente general Erwin Sariego; el ex gerente médico de Isapre MasVida, Ulises Figueroa; el ex gerente médico Feizal Bezama; la ex fiscal de la isapre, Ema Díaz; exfiscal de la Isapre Masvida; además de Óscar Torrealba y José Bauerle.

Sariego y Figueroa además serán formalizados por otros delitos tributarios en su calidad de representantes y gerentes generales de la Isapre MasVida. La Fiscalía sostuvo que ambos "realizaron declaraciones maliciosamente falsas o incompletas de IVA, causando un perjuicio de más de $12 mil millones al Fisco. Además, usaron facturas falsas para rebajar impuesto a la renta, causando un perjuicio fiscal de otros $654 millones".

Finalmente, en el caso de la ex gerenta de la Clínica y el Centro Médico Las Lilas, Roxana Elgueta, será formalizada por el delito de facilitación de facturas falsas. Mientras que a Ulises Figueroa y a Fernando Jara Saravia, ex contador de Isapre MasVida, se les comunicará cargos por ocultar y falsificar información a la Superintendencia de Salud relativa a los estados financieros de la Isapre.