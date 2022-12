Gremio de las isapres asegura que no buscan un "salvataje o rescate" tras el "Supremazo"

La Comisión de Salud del Senado analiza esta jornada la situación de las isapres luego del nuevo golpe de la Corte Suprema, que les ordenó aplicar la nueva tabla de factores -dictada en diciembre del 2019 por la Superintendencia- a todos sus afiliados y, además, restituirles los cobros en exceso tras implementar adecuación.

En la instancia participan la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el superintendente de Salud, Víctor Torres, y el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón.

Éste último aseguró en su alocución que tiene que cumplir el fallo del máximo tribunal, pero que en el mismo "también se entiende que se debe mantener el equilibrio en el sistema privado de salud, que se debe mantener ese equilibrio de ingresos y costos, en caso contrario el sistema privado no puede operar, no puede funcionar, no puede cumplir con los beneficios".

Por lo que, dijo Simón, las isapres "no están buscando un salvataje ni un rescate, lo único que se busca es una implementación de la sentencia que no provoque el cierre del sector privado de salud. La implementación, insistimos, tiene que ser correcta, adecuada, prudente, oportuna".

Por su parte, la ministra Aguilera expresó que "estamos abiertos a analizar distintas alternativas, viendo cómo va a ser en definitiva el mecanismo de aplicación del fallo que aún no está totalmente definido, pero que estamos abiertos a hacer distintas alternativas respecto a cómo fortalecer, por un parte, el seguro público, y a tener iniciativas con ellos para superar esta situación".

Mientras que el superintendente Torres apuntó que "no tenemos atribuciones legislativas, pero siempre hemos dicho que en el diálogo uno está abierto a escuchar todas las posibilidades, obviamente que el Senado tiene toda la posibilidad de plantear opciones en ese sentido, y cada vez que seamos convocados para una opinión técnica al respecto vamos a estar dispuesto a ello".

Según lo resuelto por la Suprema, las entidades sí pueden aplicar la tabla de factores, pero no cualquiera: solo la que definió la Superintendencia de Salud; asimismo, las pueden incorporar en el precio del plan de salud a las cargas de los afiliados, pero usando los mismos factores definidos en la tabla del regulador.

En un tercer punto, las isapres no pueden cobrar por los menores de dos años y, por último, se estableció que las isapres deberán aplicar la nueva tabla de factores de forma obligatoria para la totalidad de la cartera de afiliados, y puntualiza que la Superintendencia tendrá un plazo de seis meses para determinar el modo en que se concretará la adecuación de los precios de los planes.

Desde la Asociación de Isapres informaron que en los últimos dos años han tenido pérdidas por 270 mil millones de pesos y, con el fallo en torno a que la tabla de factores de riesgo no corre para los menores de dos años, se prevén pérdidas por año de 40 mil millones de pesos