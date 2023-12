Isapres: No corresponde señalarnos como exclusivos responsables de la crisis

Ante la Comisión de Salud del Senado, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, pidió este martes no atribuir a las aseguradoras la responsabilidad exclusiva de la crisis del sector.

En el marco de la tramitación de la ley corta, que busca viabilizar la aplicación del fallo de la Corte Suprema sobre la tabla de factores, el líder del gremio recordó que el Tribunal Constitucional "exigía que esto hubiese sido resuelto mediante una ley".

"Lamentablemente, ninguno de los gobiernos, ni el actual ni los anteriores, tuvieron iniciativas en esta materia, y nos encontramos hasta el día de hoy sin una ley que regule la tabla de factores, como el Tribunal Constitucional señaló", reprochó.

Acotando que "tenemos un pecado: debimos haber levantado la voz con mucha más fuerza, durante mucho más tiempo, para señalar que este vacío legal no podía mantenerse", llamó a que "no se nos quiera señalar como exclusivos responsables de esta situación, porque no corresponde".

Por otro lado, Arriagada consideró que la propuesta que permite a las aseguradoras adelantar a marzo el aumento anual del valor de sus planes, y que avanzó a la Sala de la Cámara Baja este lunes, "es una solución insuficiente".

Según sus cálculos, una vez que el otro fallo de la Suprema, respecto de las Garantías Explícitas en Salud (GES), entre en vigencia en enero, "del 12% de caída de ingresos que va a tener la industria, compensa menos de la cuarta parte".

En la víspera, el superintendente de Salud, Víctor Torres, alertó que si este mecanismo no es aprobado por el Congreso, "tendríamos incumplimientos de indicadores a partir de febrero y así sucesivamente, mes a mes, irían una a una (las isapres) incumpliendo o el indicador de liquidez o el indicador de patrimonio".