Isapres: Rincón negó que "proyecto alternativo" a ley corta busque un "perdonazo"

La senadora y líder del partido en formación Demócratas, Ximena Rincón, respondió este miércoles a las críticas vertidas por el Presidente Gabriel Boric contra el denominado "proyecto alternativo", promovido por ella y otros parlamentarios opositores, que busca concretar, vía reforma constitucional, el fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a pagar a sus afiliados montos asociados a cobros excesivos desde 2019 y aplicar una tabla única de precios.

"Se ha señalado por parte del Gobierno y del propio Presidente que nosotros presentamos un 'proyecto alternativo' al del Gobierno y eso es falso: nosotros lo presentamos en diciembre, para dar certeza jurídica", dijo a El Diario de Cooperativa la parlamentaria, una de las impulsoras de la iniciativa.

La exmilitante democratacristiana explicó que "esa certeza jurídica lo que hace es, primero, respetar el fallo, y por eso se presenta la reforma; que este fallo tenga efecto general, a través de una reforma constitucional; que la tabla que se puede usar sea sólo la autorizada por la Superintendencia en 2019; que el nuevo precio no puede ser nunca superior al que se estaba pagando; y que, obviamente, no se incorporen en estos nuevos cálculos los menores de dos años, que es el criterio que usa la Corte".

En tal sentido, Rincón reprochó que "se instaló por personeros de Gobierno, el propio Presidente y algunos parlamentarios que estamos prácticamente borrando el fallo, haciendo un perdonazo a la industrial, (pero) creo que es importante tener los textos a la vista para poder opinar".

"Aquí lo que se busca es dar certeza jurídica y que las personas tengan acceso a la salud", añadió la expresidenta del Senado, asegurando que la ley corta ingresada hace ocho días por el Ejecutivo al Congreso "es una medida que al final resulta engañosa".

A juicio de Rincón, con la iniciativa del Gobierno "le estamos diciendo a la ciudadanía que no se preocupe, porque, si entrara eventualmente en colapso el sistema, que es lo que afirman las isapres, ellos pueden tener el seguro público, van a tener un seguro base a pagar -si lo quieren pagar- y el copago a las prestaciones no cubiertas. A mí me gustaría saber qué compañía de seguro va a asegurar, por ejemplo, a la señora (Eugenia) Weinstein, que escribió una carta el otro día en un medio nacional (el diario El Mercurio) y que tiene un cáncer y hoy día está protegida gracias al GES".

"Las decisiones tienen impactos y el Gobierno tiene que hacerse cargo de los impactos que esto va a tener en la ciudadanía. Esto, además, es casi como un dominó", enfatizó la senadora.

En la víspera, durante su discurso en el Desayuno Anual de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Boric se declaró "crítico del proyecto de ley que se aprobó de la reforma constitucional el día de ayer en la comisión de Salud del Senado".

"Desde nuestra perspectiva como Gobierno, lo que en la práctica realiza (la reforma opositora) es evadir el cumplimiento de un fallo de un poder independiente", acusó el Mandatario.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó la propuesta como "preocupante", planteando que "es un proyecto que hace borrón y cuenta nueva lamentablemente a lo que establece otro poder del Estado que es la Corte Suprema".