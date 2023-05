Las cortes de apelaciones, y no la Suprema, analizarán el cumplimiento del fallo de las isapres

A sólo 27 días de que se cumpla el plazo de seis meses que estableció la Corte Suprema para que las isapres apliquen la tabla de factores de 2019 a todos sus afiliados y restituyan los cobros en exceso, el Gobierno se prepara para ingresar la próxima semana el proyecto de ley corta al Congreso para hacer cumplir el dictamen.

En una rueda de prensa, la vocera del máximo tribunal, Ángela Vivanco, dijo este miércoles que no han hecho un "análisis" respecto a la iniciativa legislativa ni tampoco "se nos ha pedido una opinión sobre la materia".

Sin embargo, la magistrada no descartó que el tema pueda volver al terreno judicial, aunque recaería en las Cortes de Apelaciones -y no en la Suprema- establecer si con dicha ley se cumple o no con el fallo.

"El cumplimiento del fallo le pertenece a las Cortes de Apelaciones, de tal manera que las Cortes de Apelaciones, según el mérito y eventuales presentaciones que hagan los interesados, tendrán que determinar, en definitiva, si éste es el modo que se está cumpliendo el fallo", explicó Vivanco.

"Se ha completado ya la función de la Corte Suprema. Desde ese punto de vista, se produce el deshacimiento. Lo que es cumplimiento, los recursos de protección, queda en manos de las Cortes de Apelaciones, y ellas tendrán que hacer un análisis de cómo se condice el fallo con el proyecto de ley o el proyecto ley cómo conversa con el fallo (...) Desde ese punto de vista, por ahora somos simplemente espectadores del proceso", concluyó la portavoz del máximo tribunal.

MINISTRA DE SALUD: "EL PROYECTO ES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CORTE"

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, reiteró hoy que la presentación de la ley corta está fijada para la semana del 8 de mayo, después de las elecciones de consejeros constitucionales del domingo 7.

"Los parlamentarios han estado muy interesados. Hemos estado todo el tiempo en diálogo con ellos. La vocera de Gobierno fue muy clara respecto al tema del avance del proyecto de ley. Nosotros, como sector salud, ya tenemos el proyecto terminado y está en una revisión con el Ministerio de Hacienda para ser introducido probablemente la semana que viene", señaló la secretaria de Estado.

En tal sentido, Aguilera enfatizó que "el proyecto de ley es para el cumplimiento de la sentencia de la Corte (Suprema)".

"ES MOMENTO PARA QUE EL GOBIERNO PIDA LA PRÓRROGA"

Desde el Parlamento, el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el oficialista Juan Luis Castro (Partido Socialista), afirmó que es pertinente que el Ejecutivo pida más plazo a la Suprema para dar cumplimiento del fallo.

"Es muy difícil que haya ley antes del inicio del fallo", advirtió el expresidente del Colegio Médico.

El parlamentario sostuvo que el tema "es delicado, porque no se puede hacer devolución de excedentes si la gente no tiene el mecanismo operativo para decir cuánto es el monto, cómo se va a pagar, en cuánto tiempo se va a pagar. Entonces, yo creo que este es el momento para que el Gobierno pida la prórroga a la Corte Suprema".

"Lo lógico -subrayó Castro- es que el Gobierno se sienta satisfecho cuando salga la ley, no cuando se deposite el proyecto de ley. Si esto empieza a regir en una fecha taxativa, lo lógico es que todo esté preparado para ello; no que lleguemos a la fecha y no sepamos qué hacer o qué decirle a la ciudadanía que está en el mundo de la Isapres, que son tres millones".

Si bien el pasado jueves el superintendente de Salud, Víctor Torres, aseguró que no se ha descartado la opción de solicitar una prórroga la Suprema, hasta el momento La Moneda no ha solicitado más plazo.