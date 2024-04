Ley corta: Diputados buscan impedir que dueños de isapres puedan adjudicarse seguro complementario

La posibilidad de que holdings controladores de isapres puedan adjudicarse la operación del seguro complementario -intermediado por Fonasa- que se crea con la ley corta propuesta por el Gobierno, sigue inquietando a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Por ello, un grupo de legisladores se encuentra afinando la redacción de una enmienda para impedir que en las futuras licitaciones puedan participar las matrices de las entidades privadas, cuya acción a lo largo de los años derivó en los mentados "supremazos" y, por ende, en que el Ejecutivo propusiera la ley corta para viabilizar la aplicación de los fallos y asegurar la estabilidad del sistema.

La indicación incorporaría la pena de presidio como sanción ante incumplimientos.

La Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) se trata de un seguro voluntario intermediado por Fonasa para que los usuarios que deban pasar al sistema público puedan seguir atendiéndose con sus prestadores privados,

En la Comisión de Salud, la ministra del ramo, Ximena Aguiler, aclaró este martes que "no está en la idea del Ejecutivo el limitar las empresas aseguradoras dependiendo si tienen relación o no con los holdings que en algunos casos tienen isapre".

"Recordemos que algunas de esas isapres que están presentes en el mercado nacional, en realidad su expertiz a nivel internacional es ser seguro complementario", relevó.

"Estoy atónito, sorprendido por la sinceridad de la ministra", reaccionó el diputado oficialista Héctor Ulloa (PPD).

"No puedo entender que no haya ninguna cortapisa ni un entendimiento, por lo menos moral, ético, de (no) permitir a las mismas isapres que generaron este problema participar en un negocio como el que viene en el futuro. Y más encima nos piden que hagamos una contratación directa", reprochó.

PRIMER CONTRATO SERÁ SIN LICITACIÓN

La inquietud también apunta a que el primer contrato, una vez se confirme la creación de la modalidad, será por adjudicación directa y por un período de hasta dos años. Para ello, el Gobierno propone que el Fonasa realice una consulta al mercado, es decir, que publique que comprará un seguro, y sin ser una licitación como tal, las compañías interesadas presenten ofertas.

Algunas compañías que podrían interesarse son Help Seguros (perteneciente al controlador de Banmédica y Vida Tres); Confuturo (dependiente de la Cámara Chilena de la Construcción, que también tiene a Consalud); Bupa Seguros (del holding de Cruz Blanca), o Colmena Seguros (del mismo dueño de la isapre Colmena).

En ese marco, el diputado Daniel Lilayu (UDI) le consultó al director de Fonasa, Camilo Cid, sobre presuntas conversaciones previas que el Gobierno habría tenido con empresas del rubro.

"Yo quería preguntarle si es cierto que el Ejecutivo ya ha negociado privadamente con aseguradoras por un eventual trato directo respecto a la MCC. En tiempos que el lobby ya está realmente cuestionado, creo que transparentarlo acá sería bueno", inquirió.

"Absolutamente no. No ha habido ninguna negociación, no tenemos atribuciones, no tenemos el proyecto aprobado, ni tampoco la intención de hacer algo por el estilo", le respondió enfático Cid.

La Comisión de Salud sesionará este martes en doble turno. La intención es votar y despachar la ley corta a la de Hacienda, para que pase a la Sala la próxima semana, y con miras a una comisión mixta contra el tiempo dado que el 12 de mayo vence el plazo para la implementación del "supremazo" por la tabla de factores.