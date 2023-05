Matthei y la ley corta de isapres: "El Gobierno se está disparando en los pies"

"El Gobierno se está disparando en los pies y se está comprando una posible crisis que, yo creo, no va a tener cómo después enfrentar", advirtió este martes la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), ante la ley corta de isapres que el Ejecutivo ingresó el martes pasado al Senado.

La iniciativa legal busca hacer efectivo el fallo de la Corte Suprema que ordenó a las aseguradoras privadas de salud a regirse por la tabla única de factores de diciembre de 2019, y que las obliga a restituir los cobros en exceso que fueron aplicados desde entonces.

Según el cálculo del Gobierno, la devolución por cobros en exceso llegaría a los 1.400 millones de dólares, y significaría una baja de ingresos de las isapres en torno al 6%, por la adecuación de los contratos a la tabla única de factores.

"Hasta esta altura, todo parece indicar que las isapres van a quebrar y creo que el Gobierno tiene que ponerse en esa posibilidad. Hay algunos que creen que la ley corta puede permitir que sigan sobreviviendo. No me encuentro entre ellos. Yo creo que, así como van las cosas, van a quebrar", dijo Matthei entrevistada por El Diario de Cooperativa.

La alcaldesa aseguró plicó que en la salud municipal de Providencia, "si quiebran las isapres, vamos a tener que pasar de atender 65.000 (vecinos) a 140.000 o 160.000 y no tenemos cómo hacerlo. No tenemos lugares, no tenemos boxes, no tenemos nada".

"Entonces, cuidado", subrayó: "Yo creo que el Gobierno tiene que ponerse en la posibilidad de que quiebren las isapres y van a tener que ver qué es lo que van a hacer con las personas, por ejemplo, que se están tratando un cáncer y que van a tener que empezar a hacer fila. Aquí puede quedar un caos bastante grande, porque no veo que podamos recibir a toda esa gente en el sector público", apuntó.