Oposición emplaza al Gobierno a impedir alza de precios en los planes de las isapres

Representantes de partidos de oposición llamaron al Gobierno a impedir que siete isapres reajusten al alza sus precios base en el próximo periodo de adecuación de contratos, el cual inicial en julio de 2020 y culmina en junio de 2021.

De acuerdo a lo informado este martes por la Superintendencia de Salud, las isapres que realizarán alzas son: Colmena, Vida Tres y Banmédica, con un promedio de 4,9 por ciento; Nueva Masvida, con 4,7 por ciento; Cruz Blanca, con 4,0 por ciento; Consalud, con 2,8 por ciento; e Isalud, con 2,1 por ciento.

Sólo dos instituciones decidieron no subir sus planes: Fundación y Cruz del Norte.

En La Moneda, que calificó como "muy inoportuna" la situación, evalúan qué atribuciones tiene el Gobierno en medio del estado de catástrofe respecto a los precios de los planes.

Atribuciones por estado de catástrofe

La decisión de las isapres fue calificada por el senador PPD Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, como "inaceptable" y "una vergüenza".

"Nuevamente se está viendo cómo se está cumpiendo lo que planteó el antiguo presidente de la Asociación de Isapres, que dijo que las Isapres eran instituciones que no se podían dar el lujo de atender enfermos. Y hoy día lo vemos con más claridad en un momento de pandemia, en un momento de catástrofe, que su único interés es aprovecharse de esta situación, de este dolor, para hacer un negocio", fustigó el médico en un video difundido en Twitter.

Girardi realizó un llamado al Ejecutivo para que se impidan las alzas de los planes mediante una indicación al proyecto que busca fijar precios y limitar la rentabilidad de estas instituciones de salud y clínicas por insumos y prestaciones de coronavirus: "El Gobierno puede poner ahí una indicación que impida el aumento de los precios de las isapres en estos tiempos".

Asimismo, enfatizó que en la oposición no hay piso para la reforma a las isapres, que se encuentra con urgencia en el Senado: "El proyecto que envió el Gobierno no lo hemos tramitado porque no queremos un proyecto que sea un maquillaje".

Por su parte, el diputado PPD Ricardo Célis, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, señaló que el estado de excepción constitucional por catástrofe que decretó el 18 de marzo del Presidente Sebastián Piñera como medida para afrontar la crisis del coronavirus "le permite hoy al Ejecutivo parar la decisión que tomaron las isapres mañana, sin ningún otro argumento que por estar en medio de una pandemia".

"Yo esperaría esa actitud", enfatizó el legislador.

"Muestra la debilidad del Estado"

Consultado el diputado RD Miguel Crispi, futuro presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, indicó que "ésta es una crisis que tiene que llamar a todo el país a poner lo suyo. En eso, los más fuertes y los más grandes tienen que poner más, pero las isapres dan una muestra más de que su giro es el lucro y que hay poco interés, al final, de contribuir en lo que les solicita el Gobierno: que por un periodo acotado no sigan subiendo los planes".

"Yo creo que todas estas situaciones dan cuenta de la debilidad de Estado, y tienen que llevarnos a reaplantear muchas cosas: esto muestra la debilidad de un Estado incapaz de proteger a las personas universalmente", reflexionó el legislador frenteamplista.

Algunas isapres propusieron aplazar entrada en vigencia del alza

Después del anuncio, diversas isapres enviaron cartas a sus clientes y a la Superintendencia de Salud afirmando que están dispuestas a aplazar la subida de los planes considerando la contingencia actual del país frente al coronavirus.

Así, el gerente general de la isapre Colmena, Nicolás Donoso, confirmó que han enviado "una carta a la Superintendencia manifestando nuestra voluntad de buscar algún mecanismo que permita postergar el cobro de este reajuste por tres meses, de manera de aliviar la carga que esto podría significar para muchas familias".

Colmena manifestó a través de un comunicado: "En virtud de la grave crisis que estamos viviendo como país por la pandemia del covid-19, nuestra voluntad es buscar los mecanismos que permitan aplazar por tres meses el cobro de este reajuste. Invitamos a la autoridad a considerar esta propuesta, de manera de aliviar en parte la carga financiera de muchas familias en este momento".

Por su parte, el superintendente de Salud, Patricio Fernández, dijo que "tenemos que analizar la propuesta jurídicamente".