Pese a fallo de la Suprema, Colmena aclara que no hay negociaciones con Nueva Masvida

La isapre Colmena aclaró que no hay ninguna "negociación vigente" para fusionarse con Nueva Masvida tras las decisión de la Corte Suprema de dar luz verde a las empresas para seguir adelante con su eventual unión.

El máximo tribunal acogió el recurso de queja interpuesto por Nexus, la empresa controladora de Nueva Masvida, dejando sin efecto la sentencia del Tribunal de la Libre Competencia, que había rechazado el recurso de revisión contra la resolución de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que prohibió la operación de concentración.

Pese a lo anterior, Colmena aclaró a sus trabajadores de manera interna que "hoy no existe ninguna tratativa pendiente o negociación vigente con Nexus en relación a este tema. El acuerdo de fusión que existía ya no es vinculante y, por lo tanto, no obliga actualmente a ninguna de las partes".

Es por esto que ya no está claro que ambas prestadoras privadas de salud estén dispuestas a fusionarse por los cambios que ha habido en la industria desde que firmaron el acuerdo en 2021. En caso de querer seguir adelante con la operación, las partes tendrían que negociar nuevamente.

El CEO de Nexus Chile, Eduardo Sánchez, dijo esta semana que "hoy tenemos que analizar la situación actual que tiene la industria, porque fue en abril de 2021 cuando ingresamos el requerimiento a la FNE, y el proceso ya lleva dos años, un plazo bien largo, donde se han producido mucho cambios en la industria".

Y agregó que "este es un fallo que no teníamos en el escenario hasta el día viernes, y ahora se generan algunas opciones que tenemos que analizar y evaluar dependiendo de cómo se van a resolver asuntos pendientes que hay en la industria".