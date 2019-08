Por la vía administrativa: Gobierno alista medidas para acabar con discriminaciones de las isapres

El Gobierno prepara un paquete de medidas para rebajar los precios de los planes de salud de las isapres, en paralelo a la tramitación de un proyecto en el Congreso que reforma el tanto el sistema privado como el sistema público (Fonasa).

Según el ministro de Salud, Jaime Mañalich, con estas medidas se busca regular aspectos como los cobros y las alzas anuales por medio de una vía administrativa y temas como la eliminación de la discriminación a las mujeres y la reducción de las tablas de factores de riesgo.

"En primer lugar, que no se vendan más planes sin útero, perdón que use esa palabra, pero que no se discrimine a la mujer en edad fértil", planteó el secretario de Estado.

"Segundo, que la tabla inicial (de factores de riesgo) que usan las isapres hasta ahora, que tiene más de 64 celdas, se simplifique a 16 celdas y eso lo podemos hacer regulatoriamente para disminuir, amortiguar las diferencias por edad, por sexo. (Las tablas de factores de riesgo) no podemos limitarlas por solo reglamento al nivel que quisiéramos, por edad por sexo y por enfermedad. Solo esos tres indicadores", añadió.

Además, Mañalich comprometió para noviembre "un índice referencial de alza de precios de salud o IPC de la salud".

Estas medidas por vía administra se podrían efectuar mediante un decreto o una circular, lo cual se está trabajando junto a los equipos jurídicos del Minsal y de la Superintendencia de Salud.

Respecto a la discriminación a las mujeres en edad fértil y la simplificación de las tablas de factores de riesgo se espera que esté lista en octubre, mientras que en paralelo se tramita la reforma a las isapres que se encuentra en la comisión de Salud de la Cámara Alta.

Estos anuncios se produjeron en el marco de la novena versión del encuentro "La Salud en Chile", que se desarrolla en Espacio Riesco, donde el ministro Mañalich inauguró el foro "Cirugía al Sistema de Salud", en el que expuso los cambios que se analizan al sistema de salud.