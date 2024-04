"Provocaciones peligrosas": Senador Castro rechazó amenaza de boicot a la ley corta de isapres

El senador Juan Luis Castro, del Partido Socialista (PS), rechazó este jueves la amenaza de la oposición de dejar caer el proyecto de ley corta de isapres, que actualmente es tramitada en la Cámara de Diputadas y Diputados, si es que el Gobierno no introduce modificaciones sustanciales a la iniciativa.

"Yo llamo a la templanza y a no hacer provocaciones que no habíamos visto antes de parte de la oposición, en tonos tan abanderizados con un sector, como son las isapres, que considero muy temerarias, peligrosas y al borde del boicot", dijo el expresidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta.

"Esto en democracia no puede ocurrir, porque simplemente están emplazando al Gobierno en un verdadero chantaje político de que, si no se disminuye la deuda de las isapres, ellos no están dispuestos a aprobar una ley. ¡¿Cuándo se había visto esto?! Por favor...", espetó Castro.

Más temprano, la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, afirmó que existe consenso técnico sobre la necesidad de cambios, y si eso no se asume, ella no votará en contra, "pero tampoco a favor".

"Yo quiero anticiparle al Gobierno que ellos asuman el desastre que viene en salud, porque ellos son los únicos que tienen potestad en materia de seguridad social", advirtió la ex democratacristiana.

Su homólogo de la UDI, el senador Javier Macaya, señaló que lo tramitado en la Cámara Baja "avanza en la dirección" de hacer colapsar el sistema de salud privado.

"Hay una postura bastante consensuada en la unanimidad de la oposición: nosotros no vamos a ser cómplices de que el sistema de salud caiga, y eso es lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, se avanza en esa dirección", expresó el gremialista.

Entre los cambios que exige la oposición, se apuntó a la mutualización o rebaja de la deuda, o considerar otras propuestas como la formulada por la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile con una fórmula de cálculo distinta, que también reduce a la mitad el monto que las isapres deberían devolver a sus afiliados.

Ayer, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja despachó la ley corta de isapres, aprobando, en su mayoría, los cambios ya visados por su par de Salud. Se espera que la iniciativa se vote la próxima semana en la Sala, para pasar a tercer trámite.

Se aprobó la constitución de un Consejo Consultivo que asesorará a la Superintendencia de Salud para dar cumplimiento de las sentencias judiciales. Igualmente, se fijó un mecanismo para que las isapres presenten un plan de pagos para los afiliados, y se proveen soluciones regulatorias a los ajustes de precios base de los planes de salud y prima GES que pueden cobrar las isapres.

El plazo máximo para su despacho desde el Congreso es el 12 de mayo. Este es un punto a considerar si el Senado rechazara parte o la totalidad de los cambios. En tal evento, se requeriría de una comisión mixta para resolver las divergencias.