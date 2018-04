Reforma a isapres: Gobierno promete acabar con discriminación y poner el "cascabel al gato"

El ministro de Salud, Emilio Santelices, reaccionó tras conocer el fuerte incremento de las utilidades de las isapres durante el año pasado, anotando la cifra más alta desde 2012.

La Superintendencia de Salud informó que las ganancias de estas entidades crecieron un 40 por ciento, llegando a los 70 mil millones de pesos, todo explicado por el menor gasto en licencias, también por prestaciones y por la mayor recaudación por la llamada prima GES.

El ministro de Salud garantizó que la ley que trabaja el Gobierno para reformar a las isapres pondrá fin a la discriminación por sexo, edad, y también por preexistencia.

"Tenemos una gran oportunidad como país. La nueva ley de Isapres del Presidente Sebastián Piñera pondrá fin a la discriminación por sexo, edad y preexistencia. Diremos BASTA con firmeza a las discriminaciones arbitrarias. Con el respaldo ciudadano, le pondremos el cascabel al gato", escribió el secretario de Estado en su cuenta de Twitter.

Senadora Goic pide "premura" a la reforma

En tanto, la senadora de la Comisión de Salud, Carolina Goic, pidió premura al Gobierno con esta reforma.

"Conocimos una noticia que es escandalosa: las utilidades de las isapres, estas instituciones que deberían preocuparse de la salud de las personas, pero parece que están más preocupadas de tener utilidades a costa de la salud de las personas", indicó la ex candidata presidencial de la DC.

"Sabemos que hay una reforma que tenemos que hacer a la brevedad posible, pero queremos hacerla bien, no por hacerla rápido vamos a descuidar los efectos que esto puede tener en el sistema público", añadió la legisladora.

Colegio Médico llamó a aprovechar espacios para discutir reforma

El Colegio Médico también trabaja con un grupo de expertos en esta reforma que próximamente dará a conocer el Ejecutiva.

La presidenta de la entidad, Izkia Siches, encabeza reuniones con senadores de la Comisión de Salud por este tema y clamó por acelerar esta reforma.

"El sistema ya ha dejado en evidencia que dedicarse a atender a hombres jóvenes y sanos no es la lógica de lo que uno espera del sistema de isapres hoy", dijo la dirigenta.

"La reforma se ha demorado en instalarse, consideramos que los senadores pueden ser un tremendo aporte en poder lograr que las distintas propuestas técnicas puedan conversar, abrir el debate a la ciudadanía y ojalá aprovechar esta puerta que ha abierto el Gobierno para poder profundizar las reformas que requiere el país", añadió Siches.

Isapres: "No hay nada extraordinario en el comportamiento financiero"

Las isapres con mayor utilidades durante 2017 fueron Banmédica, seguida por Colmena y luego Consalud.

El presidente de la Asociación de Isapres, Rafael Caviedes, explicó que el pasado año las cifras estuvieron muy influenciadas por los malos resultados de Masvida y la aplicación de la prima GES, aunque sostuvo que no hay nada extraño y es similar a lo que ocurre en otros sectores.

Evitó polemizar con los dichos de Santelices y sostuvo que las cifras se deben a "la estacionalidad del gasto en salud entre año y año, la aplicación de la prima GES que también tuvo un impacto".

"Ahora, no hay nada extraordinario en el comportamiento financiero en las instituciones. Las isapres son entidades que tienen que entregar beneficios de por vida, por lo tanto, tienen que cautelar su estabilidad financiera, porque sino quiebran y ya hemos visto que una entidad que no cuida su estabilidad financiara puede terminar no garantizando de por vida los beneficios de sus usuarios", aseveró.