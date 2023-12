Senador Castro: El sistema de isapres fracasó, la estructura abusiva ya no resiste más

El senador socialista Juan Luis Castro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Alta, enfatizó la necesidad de una reforma estructural al sistema de isapres, cuyo modelo "fracasó", y expresó su preocupación ante el hecho de que -advirtió- la crisis financiera de estas entidades se está traspasando a los "bolsillos de las personas".

En conversación con El Diario de Cooperativa, opinó que la ley corta que tramita la instancia parlamentaria que lidera, y que busca viabilizar la aplicación de los fallos de la Corte Suprema sobre la prima GES -ya en implementación- y las tablas de factores, "va a ayudar, pero no es milagrosa: puede tener mejoras en cuanto a establecer mecanismos de devolución a la gente que se cobró de más, y va a tener mecanismos que permitan adecuar un sistema que está hoy basado en números rojos".

"No pongo en duda que la ley corta va a ayudar, pero no da la solución completa. Si estamos en un escenario legislativo, es porque el modelo de negocio de las isapres está en riesgo. Es la hora de hacer una intervención mayor", sostuvo.

En ese marco, recordó que "el superintendente (de Salud, Víctor Torres) ha dicho que si no hay medidas de fondo en febrero podría caer una isapre, en marzo otra y dos más en junio; lo dice la autoridad regulatoria, o sea, es una crisis de verdad, no es una escaramuza o el cuento del lobo".

Por ello, "hay que tomar medidas de acuerdo con el nivel de prioridad y exigencia, que es evitar un colapso, pero no a cualquier precio: no se trata de que el Estado les haga un cheque a los privados y tampoco corresponde que los afiliados paguen la cuenta".

A juicio de Castro, médico de profesión, hay que avanzar en una "reforma estructural, iniciar una transición y pasar este sistema abusivo a la seguridad social", en el que se mejore al Fondo Nacional de Salud, para que siga siendo la "columna vertebral del sistema".

"Es lógico que hagamos una cirugía al sistema (privado), porque tiene un modelo de negocio que fracasó, y ya no resiste más este estructura arbitraria y abusiva de tener seguros privados", sentenció.

"ESTOCADA FINAL A LAS PERSONAS"

Frente a la crisis financiera de las isapres, Castro advirtió que, en la práctica, son los usuarios los que terminarán pagando los costos.

Primero, porque en la ley de reajuste al sector público, ya despachada por el Congreso Nacional, se incorporó una indicación sobre el Indicador de Costos de la Salud (ICSA) que permite a las isapres adelantar de julio a marzo del 2024 el aumento anual en el valor de sus planes.

Y también, puntualizó, porque "lo más delicado es que estamos frente a un artículo (de la ley corta) que está por discutirse la primera semana de enero, que es un segundo reajuste de precios base sin límite, y que puede ser una estocada final para las personas".

El senador oficialista dijo que "le hicimos ver al Gobierno que es muy delicado aprobar ese artículo, que en la práctica significa traspasarles toda la crisis financiera de las isapres al bolsillo de las personas que sacrificadamente pagan un plan de salud".

"No puede ser que nuevamente quede en manos del afiliado pagar toda la deuda. Sería un verdadero chiste que la Justicia le haya dado la razón a la gente después de años de judicialización, a la que le cobraron de más con la prima GES, con las tablas de factores, que se hicieron letras chicas por doquier, y que esa buena noticia se malogre y oscurezca, y venga la frialdad de la noche el próximo año con reajustes sucesivos a los planes de salud", fustigó.

TRES MEDIDAS QUE "NO TOCAN AL AFILIADO"

En ese contexto, el senador expuso que "hay tres medidas concretas que hemos propuesto", las cuales "no tocan al afiliado y no se han adoptado adecuadamente, y que estamos exigiendo porque (la solución) no puede ser pasar al bolsillo del usuario toda la crisis".

Una de ellas aboga a "terminar con la discriminación odiosa por sexo, edad y enfermedad, que se llama selección de riesgo, porque este es el único país de la OCDE que tiene un 7% de impuesto a la salud y sobre eso, isapres que seleccionan personas más jóvenes, con mejores ingresos, pocas cargas y que sean sanas. Ese sistema es insostenible y tocó fondo".

Las otras apuntan a "un plan de costos ajustado a las isapres que tienen excesivos costos en fuerza de venta, que están desmedidas en venta de planes; y ponerle de una vez por todas el cascabel al gato al sistema de licencias médicas, que está desatado en lo público y lo privado, no hay control, es la ley de la selva".

"Nuestra preocupación son las personas. La industria tiene su propio devenir", concluyó.