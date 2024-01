Senador Espinoza cuestionó avance de la ley corta de isapres: "Es un perdonazo inaceptable"

El senador socialista Fidel Espinoza catalogó este martes de "perdonazo inaceptable" la aprobación en el Senado de la idea de legislar la ley corta de isapres, además de las cuestionadas indicaciones relacionadas a esta materia.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Espinoza se mostró crítico ante el avance de esta iniciativa propuesta por el Gobierno, asegurando que es "un perdonazo a las isapres en desmedro de los afiliados. Nos pegaron un autogolazo de media cancha, porque lo que ayer se aprueba es algo absolutamente impresentable".

"Hay un fallo de la Corte Suprema que sancionaba a las isapres por los abusos que realizaron por años a millones de sus afiliados, (...) pero con lo que ocurrió ayer, (estas instituciones) pueden tener alzas de sus planes sin ningún tipo de regulaciones y eso implica que aquí se les ha dado un premio", cuestionó el parlamentario.

Aunque el militante socialista -explicó- no busca que las isapres desaparezcan en este proceso y apoya que "los chilenos puedan elegir el sistema de salud del cual van a van a poder ser partícipes", aseguró que la ley corta es "entregar un cheque en blanco" al sistema privado de salud, y eso no se puede concretar.

"Se dice que se va a recurrir al Tribunal Constitucional, pero creo que eso no va a tener mayor asidero, porque ayer quedó consolidado un perdonazo inaceptable a las isapres, que por años -esto no es algo que yo esté planteando aquí- han abusado de sus millones de afiliados", puntualizó Espinoza.

La Sala del Senado aprobó con holgura este lunes la idea de legislar la ley corta de isapres propuesta por el Gobierno, mientras que también se avanzó en cuestionadas indicaciones a esta iniciativa: planes sin un límite establecido y mutualización.

NUEVOS AUDIOS DEL CASO DEMOCRACIA VIVA

El senador Espinoza abordó también en Cooperativa los nuevos audios dados a conocer este lunes en relación al caso Democracia Viva, los que revelaron que la exsubsecretaria Tatiana Rojas lideró la respuesta del Ministerio de Obras Públicas durante los primeros momentos de la crisis generada en este caso que inició el escándalo por convenios.

"Para mí es algo absolutamente importante en el marco investigativo, a pesar de que desde el Gobierno digan que no. Claramente es algo nuevo que se sepa hoy, que efectivamente desde La Moneda y en particular del Segundo Piso que dirige el

señor Miguel Crispi, que sí tenían conocimiento, no era un rumor como decían", analizó el parlamentario.

En opinión del socialista, "esto reafirma lo que lo que dijimos desde el primer día, que nuestro gobierno lamentablemente sabía que venía este escándalo".

Finalmente, reiteró sus cuestionamientos a la gestión de Crispi, asegurando que si fuera amigo del Presidente Gabriel Boric, debería darse cuenta que está "siendo una piedra en el zapato" para la administración y pedir su renuncia, "como fue lo que hizo en su momento el exministro Giorgio Jackson".