Superintendencia de Salud fijó en 7,4 por ciento el tope de alza en planes de isapres

La Superintendencia de Salud fijó en un 7,4 por ciento el tope del aumento que pueden realizar las isapres a sus planes de salud a partir de marzo.

La decisión se tomó en base al Índice de Costos de la Salud (ICSA), publicado durante este martes en el Diario Oficial.

Ante este anuncio, las isapres tendrán un plazo de cinco días para informar a la Superintendencia si subirán sus valores y en qué porcentaje, para posteriormente informar a los usuarios.

El senador Juan Luis Castro (PS) sostuvo que "aquí podría darse un escenario muy adverso en que termine siendo peor el remedio que la enfermedad. Vale decir, que todo lo que la Justicia dictaminó en tres fallos consecutivos se desdibuje enteramente producto de las alzas sucesivas que van a tener que pagar las personas durante el 2024".

"Esto me coloca en un estado de alerta y preocupación, dado que está muy lejos de lo que esperaría la ciudadanía de lo que es no sólo la ley corta, que sigue su trámite, sino de las alzas que ya empiezan a producirse este año, la primera de las cuales es ésta, que es adelantada y es muy elevada y no justificada a mi juicio para el nivel de precariedad y debilidad del sistema isapres y los afiliados. Es un deber de la autoridad explicar las razones de por qué se han llegado a estos valores, muy por sobre todo lo estimado que en ningún caso superaban el 5%", añadió.

Por su parte, el experto en salud pública Juan Carlos Said recalcó que "no me parece descabellado el incremento que ha tenido. El tema es que efectivamente el adelantar la aplicación del ICSA se hizo simplemente como un salvavidas para la isapres. Entonces, se está produciendo un éxodo de personas de isapres a Fonasa, y eso -si bien subir el ICSA les entrega oxígeno ahora- es pan para hoy y hambre para mañana, porque les permite obtener un flujo en dinero más pronto, pero por otro lado, encarecer los planes desincentiva la permanencia de los afiliados y puede contribuir a esta mayor fuga de afiliados de isapres a Fonasa".

"Es decir, puede terminar agravando el problema producto de generar o dejar las isapres con aún menos afiliados de los que tienen ahora", precisó.

Esta alza es casi tres veces mayor al tope establecido durante 2023, que llegaba a un 2,6 por ciento.