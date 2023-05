Superintendente: Si se quisiera dejar caer al sistema de isapres, no habría un proyecto de ley

El superintendente de Salud, Víctor Torres, fustigó el más reciente pronunciamiento de la Asociación de Isapres en contra de la ley corta que propone un mecanismo para el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, acusando al Gobierno de un "engaño".

El regulador enfatizó en El Diario de Cooperativa que "si detrás de esto hubiese la intencionalidad que están planteando las isapres, no se habría presentado proyecto de ley, porque el efecto directo e inmediato del fallo sí generaba este problema", aludiendo el colapso de las aseguradoras.

"Si uno hubiese querido dejar caer al sistema, entonces lo primero que se hubiese hecho es ese actuar irresponsable por el que me emplazaban las mismas, o eventualmente, no se hubiese presentado un proyecto de ley que puede no gustarles, que puede mejorarse, pero que presenta una ruta que mejora las condiciones de cumplimiento de un fallo", reafirmó.

A la vez, fustigó que hasta la fecha, el gremio "no ha ido nunca con un recurso de aclaración a la Corte; siendo ellos parte de la causa nunca le han pedido que aclare si la interpretación que hacen del fallo es correcta o no para efecto de los cálculos" de las devoluciones, que ascienden a 1,4 millones de dólares.

"No les gusta un proyecto de ley que de todas maneras mejora las condiciones de cumplimiento del fallo porque no quieren, en definitiva, devolver lo que se cobró de más. El problema no lo tienen con el Gobierno ni la Superintendencia, el problema lo tienen con el cumplimiento de un fallo, y si no quieren cumplirlo, tendrán que responder en la Corte", remató.

Torres insistió en que "cuando la aspiración es que la ley (corta) borre un fallo, no hay posibilidad de que ello ocurra, porque sería inconstitucional, y hay que reconocer primero cuál es la situación sobre la que estamos parados. Si no, eso sí termina siendo un engaño".

"La principal responsabilidad de cumplir un fallo es de quien ha sido sentenciado. No es la Superintendencia la sentenciada, son las isapres las que deben cumplir con él (...) no pueden seguir jugando a traspasar la responsabilidad al regulador e intentando coaccionarlo quienes son los regulados", cerró el superintendente.

"NI SIQUIERA CON FALLOS EL SISTEMA ACTUAL ES VIABLE"

Por otro lado, el regulador reafirmó su apertura a hacer reformas de fondo en torno a las aseguradoras una vez que se solucione este problema, apuntando que "el sistema tal cual como está, por sí sólo, ni siquiera con fallos era un sistema viable".

"En la medida en que todos los costos de las isapres se traspasaban directamente a las personas a través del aumento de los precios base o de los planes de manera anual o trianual por el GES (Garantías Explícitas en Salud), es inviable que se sostenga el sistema de aseguramiento privado, y ahora con mayor velocidad", explicó.

De esa manera, sostuvo que "si queremos avanzar a un sistema de multiseguro como el holandés o el alemán, bien; y si queremos avanzar hacia un sistema de seguro único con seguros complementarios, que es lo que plantea el Gobierno, bien", al tiempo que acotó que ese es el modelo en Corea del Sur, Taiwán y Australia.

El exdiputado aprovechó de subrayar que "decir que este proyecto de ley tiene una carga ideológica es absolutamente falso. (El objetivo es) simplemente dar mejores condiciones a las isapres para que puedan cumplir con un fallo, que es de responsabilidad de cumplimiento de ellas, no del Gobierno ni de la Superintendencia".