Ley Ricarte Soto: Senador Castro denunció suspensión de tratamientos de 30 mil pacientes

El senador Juan Luis Castro, integrante de la Comisión de Salud en la Cámara Alta, interpuso un requerimiento formal -ante la Contraloría General de la República- que solicita revisar la legalidad de la suspensión indefinida de la Ley Ricarte Soto, encargada de financiar tratamientos de enfermedades poco frecuentes.

El parlamentario aseguró que la iniciativa se encuentra virtualmente congelada, afectando la implementación de 39 tratamientos ya admitidos y dejando en la incertidumbre a más de 30 mil pacientes.

Castro también acusó que, pese a las promesas del Gobierno de Gabriel Boric respecto a ampliar la cobertura de la ley, no se han incorporado nuevas enfermedades desde 2023: "La ley prometió terminar con los bingos, los beneficios y la solidaridad de los chilenos y que el Estado se hiciera cargo. Pues bien, yo vengo a denunciar que el Estado no se ha hecho cargo de los pacientes", fustigó el legislador socialista.

"He venido a exigir a la máxima autoridad que actúe también fiscalizando al Estado y haga la disponibilidad de recursos para que ellos tengan un alivio y una solución. De lo contrario, estamos haciendo que muera lentamente la Ley Ricarte Soto en la práctica para los pacientes beneficiados", advirtió.

El senador aseguró que el principal obstáculo radica en el Ministerio de Hacienda, que no ha entregado el informe de sustentabilidad financiera obligatorio para avanzar en la cobertura. La cartera había establecido, en el año 2022, que los fondos de la ley Ricarte Soto terminarían en 2028.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, la contralora Dorothy Pérez acogió la denuncia y confirmó el inicio de una investigación.

Respuesta del Minsal

Desde el Ministerio de Salud (Minsal) señalaron que, en mayo de 2023, se inició la evaluación científica para definir la incorporación de nuevas enfermedades a la Ley Ricarte Soto. Sin embargo, la ley exige que la Dirección de Presupuestos (Dipres) emita un informe de sustentabilidad financiera, que aún se encuentra en espera.

"Como ministerio, considerando las recomendaciones de la comisión especial investigadora de la Ley Ricarte Soto de 2024, ingresamos en junio de 2025 a la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de ley con el objetivo de fortalecer su eje financiero, optimizar el uso de recursos y ampliar los mecanismos de participación ciudadana", explicó Tania Herrera, jefa de Planificación Sanitaria del Minsal.

"Estas medidas buscan fortalecer la ley y mejorar su capacidad de respuesta frente a los desafíos actuales en el acceso a terapias de alto costo e innovación", agregó.

Pacientes: "No estamos pidiendo un favor"

Representantes de diversas agrupaciones de salud acompañaron al senador Castro para ingresar la denuncia, relatando las graves consecuencias de la falta de medicamentos.

Natalia González, de Espondilitis Chile, enfatizó: "Somos una agrupación que engloba pacientes con espondiloartritis, y hoy en día no tenemos cobertura. Pacientes que marcharon conmigo junto a Ricarte Soto hoy día ya no pueden caminar. No estamos pidiendo ningún favor, solo queremos que los medicamentos que se le cubren a otras patologías también se nos cubran a nosotros", expresó.

Por su parte, Cristóbal Salazar, representante de pacientes con enfermedades de la piel poco visibilizadas, apuntó a la necesidad de contar con "medicamentos de manera urgentes: tenemos personas hospitalizadas que dependemos de estos medicamentos y que sabemos que hay solución. (Ojalá) tengamos una respuesta, porque sin ellos no podemos vivir el día a día como una persona normal".

Finalmente, María Isabel Herrera, directora de la Asociación de Hipertensión Pulmonar, señaló: "Hay una desesperanza. Nosotros tenemos un grupo humano importante dentro de la asociación. Es una enfermedad de baja prevalencia, somos poquitos, pero el que seamos poquitos no significa que tengamos menos importancia".