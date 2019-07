Desde hoy los afiliados a Fonasa pueden consultar sus licencias médicas por internet

Desde este viernes, todos los afiliados a Fonasa podrán consultar el estado de sus licencias médicas a través de una plataforma web que habilitó el Ministerio de Salud para enfrentar, en parte, la crisis que vive la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).

El sitio milicenciamedica.cl está disponible desde hoy para que los usuarios, ingresando su RUT y el número de folio de su licencia médica, no tengan la necesidad de recurrir a las oficinas de la Compin, cuyos colapsos en las atenciones y retrasos en los pagos han provocado una bullada crisis.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, destacó que "es muy relevante" para que "puedan consultar sin necesidad de ir a la oficina del Compin cuál es el estado de tramitación de su licencia médica, porque muchas personas, aproximadamente el 40 por ciento de las que concurren, lo hacen para saber e informarse del estado de la tramitación. Esto es un tremendo avance".

La pasada jornada, en conversación con Cooperativa, Mañalich aseguró que este viernes ya se habrán pagado 21 mil licencias adeudadas de un total de 27 mil que estaban estancadas en la oficina de Santiago, lo que equivale a poco más de un 75 por ciento. Las restantes serán pagadas la próxima semana.

Asimismo, el secretario de Estado confirmó que las licencias médicas serán resueltas en un máximo de 30 días desde el próximo 1 de septiembre en la Compin Metropolitana, la principal afectada por una crisis que motivó una intervención de la cartera.

"No constituyen la solución"

Estas medidas, no obstante, no son suficientes, comentó el diputado PS Juan Luis Castro, quien afirmó que "no constituyen la solución al problema de todo Chile y de todo el sistema de licencias médicas que está en crisis, porque una cosa es agilizar administrativamente el pago, que me parece bien que se haga, pero otra cosa es sacar los males del sistema".

En una línea similar, el diputado RN Andrés Celis, dijo que "le creo al Presidente Piñera, le creo al ministro de Salud, y les pido que lo extiendan a la Superintendencia de Seguridad Social, que nombre a un delegado ministerial y que en definitiva esta persona que va a tomar la Compin y va a responder en 30 días, lo cumpla".

Además, el Minsal aseguró que habrá una revisión de la situación que viven las oficinas de la Compin en el resto del país.