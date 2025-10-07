Director del Servicio de Salud Arauco renunció tras usar licencia médica para viajar al extranjero

La Subsecretaría de Redes Asistenciales confirmó la renuncia de Cristián Araneda Sánchez, quien se desempeñaba como director del Servicio de Salud Arauco, tras revelarse el mal uso de una licencia médica para viajar fuera del país.

Según la información, una investigación de la Contraloría comprobó que el exdirectivo utilizó una licencia médica falsa para salir de Chile entre el 29 y el 31 de marzo de 2024.

El delegado presidencial en la Región del Biobío, Eduardo Pacheco, confirmó que "se ha iniciado un sumario en torno al último informe de la Contraloría, un listado del año 2024, respecto a utilización de licencias médicas".

"Aquí -agregó- lo que ha sucedido es lo que dijimos desde el primer minuto como Gobierno: cuando se registra una situación de estas características, se tomarán todas las medidas administrativas necesarias para aclarar los hechos y en los casos que corresponda, las medidas obviamente de carácter político-administrativo".

Además, el delegado presidencial recalcó que el proceso seguirá su curso legal. "Y eso es lo que ha sucedido hoy día, y se le ha solicitado la renuncia entonces al director del Servicio de Salud de Arauco y tiene que avanzar, por supuesto, el debido proceso administrativo", concluyó.

A través de un comunicado oficial, el Servicio de Salud Arauco informó que la subrogancia en el cargo será asumida de manera inmediata por Cristián Pérez Escobar, quien actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Auditoría de la misma institución.