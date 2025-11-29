Mal uso de licencias médicas: Más de 20 mil sumarios siguen activos en el sector público

En un nuevo esfuerzo por clarificar su avance, la Dirección de Presupuestos (Dipres) dio a conocer el sexto balance sobre los sumarios administrativos instruidos por Hacienda debido al mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.

La actualización responde a hechos detectados entre 2023 y 2024, donde se evidenciaron viajes al extranjero y otros incumplimientos de reposo.

Respecto del avance procedimental, el balance indica que 22.954 sumarios han sido instruidos, de los cuales 20.794 siguen en curso.

En tanto, 2.160 cuentan con algún tipo de resolución y 562 ya se encuentran cerrados con resolución ejecutoriada. La Dipres subraya, además, que la duración promedio de las licencias involucradas es de 21,9 días.

Cifra de funcionarios del Gobierno central eventualmente implicados aumentó

Por otro lado, hasta el 15 de octubre, se identificaron 28.028 funcionarios del Gobierno central relacionados con posibles casos de mal uso de licencias médicas.

La cifra supone un ligero incremento respecto del balance previo, que contabilizaba 27.778 personas. El alza se explica principalmente por nuevos registros de salidas del país de funcionarios con presencia regional.

Del total de 28.028 funcionarios, 23.140 siguen activos en sus servicios, mientras que 4.888 ya no pertenecen a ellos, aunque 2.670 de estos últimos continúan con sumarios administrativos en desarrollo.

Otro dato relevante del informe es la estimación del impacto financiero asociado: se calcula que los funcionarios implicados recibieron 36.008 millones de pesos en remuneraciones durante los períodos de ausencia señalados.

Más de 25 mil funcionarios requieren sumario

El informe detalla también la naturaleza de las investigaciones en curso: 25.810 personas presentan situaciones que requieren sumario.

De ese universo, 35% corresponde a salidas del país, 1% a atenciones de parto, 5% a emisores investigados penalmente, 6% a salidas vinculadas a Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 23% a asistencia a casinos, y 30% a salidas del país en servicios regionales.