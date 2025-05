Senador Flores (DC) y licencias: Hay 25 mil funcionarios que cometieron delito y deben irse

El senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Salud del Senado, abordó esta mañana en Cooperativa la polémica por el mal uso de licencias médica por más de 25 mil funcionarios públicos, que fue revelado por la Contraloría General de la República.

El ente contralor detectó que entre 2023 y 2024 unos 25.078 trabajadores fiscales salieron del país durante el periodo de reposo médico. Asimismo, unos 250 profesionales de la salud atendieron 710 partos en clínicas privadas mientras estaban formalmente con permiso.

Flores aseveró que "aquí hay 25.000 funcionarios que cometieron delito y se tienen que ir. No hay espacio para sumario ni investigaciones administrativa, porque no va a haber quién las haga".

En esa línea, calificó el hecho como "el peor caso después de la colusión de los remedios, que le pegaron directamente a la gente más vulnerable. El peor caso de corrupción, pero no solo administrativa –que de suyo ya es una falta grave, sino que estamos en presencia de un delito. Ha sido un portonazo a Chile".

"Hoy debería castigarse a aquellos funcionarios públicos que cometieron delitos", afirmó, sin embargo, reparó en que "esto no se resuelve con una investigación administrativa".

"Es imposible hacer 25 mil sumarios. No hay gente suficiente para hacerlos. Lo que hay que hacer es aplicar la norma y punto. Quién cometió delito no puede estar en la administración pública", enfatizó.

Respecto a las acciones que se vayan a tomar respecto al tema, el senador espera que "no haya ningún dirigente gremial en ninguna región de Chile que defienda lo indefendible".

Por otra parte, el presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, postuló al micrófono de Cooperativa que esta situación no puede transformarse en una persecución a los trabajadores que cumplen con el reposo laboral respectivo.

"Se han generado abusos de las licencias médicas hoy día en nuestro país. Nosotros condenamos plenamente este abuso y estamos convencidos que se tiene que sancionar a las personas que efectivamente los realizaron, pero esto no se puede transformar en una persecución a las personas que están enfermas hoy día", sostuvo.

En esa línea, emplazó al ministro de Hacienda, Mario Marcel, porque "nosotros negociamos como trabajadores y trabajadoras en el acuerdo del sector público -de la mesa sector público en diciembre del año pasado- y lamentablemente, después de un escándalo, el ministro Marcel recién manda el instructivo, seis meses después para que efectivamente se realicen estas mesas".

Bancada republicana cuestiona alianza de PDI con Superintendencia de Seguridad Social

Desde el 2014, existe una alianza entre la Policía de Investigaciones y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) para verificar si las personas que se le ha otorgado la licencia médica han cumplido con su respectivo reposo. En ese sentido, la Suseso está a la espera que PDI envíe la información.

No obstante, por su parte, el diputado y jefe de bancada del Partido Republicano, Cristián Araya, cuestionó la alianza y apuntó que "lamentablemente vemos cómo muchos convenios son solo declaraciones de buenas intenciones".

"Aquí lo que queda claro es que el problema no es ni normativo ni de convenio ni de ninguna otra característica, es de querer hacer la pega y de ejercer la autoridad. Las trabas administrativas no pueden ser la excusa para no hacer bien las cosas", planteó.

"Lo que está ocurriendo hoy en Chile es muy grave, tenemos al círculo íntimo al presidente de la República involucrado en graves casos de corrupción y vemos como masivamente cerca de 25.000 funcionarios públicos abusaron del sistema y utilizaron licencia médica para poder irse a vacaciones", afirmó.

La situación ha impactado en las diferentes instituciones y municipalidades. En el caso de Santiago, el alcalde Mario Desbordes anunció que abrirá un sumario a más de 300 personas, incluida Marcos Barraza –exjefe de gabinete de la exjefa comunal Irací Hassler-; asimismo, la Municipalidad de Temuco también anunció acciones hacia los funcionarios involucrados.

El ministro Marcel, por su parte, valoró el trabajo de la Contraloría y mencionó que la utilización de licencias médicas, dos tercios de un millón provienen de municipalidades.

En tanto, la Comisión de Salud del Senado citará a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, la contralora general Dorothy Pérez y a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, este lunes 6 de mayo a una sesión especial para analizar los hallazgos de la Contraloría ante las irregularidades de las licencias médicas y los errores en el reigistro de vacunas contra el Covid-19.