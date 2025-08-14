Suprema ordenó investigar a funcionarios judiciales que asistieron a casinos estando con licencia
Instruyó al fiscal judicial del máximo tribunal recopilar antecedentes por casos de este tipo que se hayan registrado en los últimos cinco años.
El Pleno "estimó necesario realizar un análisis" tras el último reporte de la Contraloría, indicó la ministra vocera, María Soledad Melo.
La decisión del máximo tribunal amplía la investigación ya en curso en el Poder Judicial por el escándalo de las licencias médicas.