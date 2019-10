Mañalich descartó crisis sanitaria: Cuando hay elecciones se levantan banderas desproporcionadas

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, descartó la existencia de una "crisis sanitaria" por la falta de insumos en la salud pública y aseguró que se levantan "banderas desproporcionadas" por las futuras elecciones internas en el gremio.

Luego que el Colegio Médico denunciara la suspensión de quimioterapias y cirugías y anunciara una movilización para el próximo martes, Mañalich reconoció la falta de recursos, pero solamente en el Hospital Van Buren de Valparaíso.

"Cuando se apronta la discusión de Presupuesto y cuando hay elecciones en las asociaciones gremiales, es evidente que se levantan banderas a veces en forma desproporcionada", sostuvo el titular de Salud.

"Me he referido a la situación del Hospital Van Buren, los fondos ya han sido entregados por la Dirección de Presupuesto y depende ahora absolutamente del director del hospital entregar los documentos para que los fondos les sean transferidos", continuó Mañalich.

En relación a posibles casos similares, el ministro planteó que "no tenemos noticias, hemos hecho una fiscalización muy exhaustiva, de que efectivamente se hayan suspendido quimioterapias u otras acciones de salud en otros hospitales".

Mañalich también confirmó una expansión del marco presupuestario para los recintos con deficit, aunque los directores deben dar cuenta de los gastos de cada uno de los centros de salud.

El diputado Juan Luis Castro (PS) manifestó que "la crisis de insumo afecta a una gran mayoría de los hospitales del país, sean autogestionados o de menor tamaño. No pueden tapar el sol con un dedo, estamos en una de las peores crisis sanitarias por endeudamiento en el sistema público de salud".

"Nadie está inventando ni se está parapetando en una elección de un gremio ni está sacando casos de abajo de la manga, aquí son casos reales, que la gente los ve todos los días, porque les dicen que se acabaron los remedios, le dicen que no hay pabellón, le dicen que no hay especialistas que puedan operarlos y les dicen que no hay insumos", respondió.