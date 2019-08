Colegio Médico: Vender remedios en supermercados puede significar riesgo sanitario

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, afirmó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que están en contra de la idea del Gobierno de vender medicamentos fuera de las farmacias, ya sea en establecimientos como supermercados, advirtiendo que "puede significar un riesgo sanitario importante".

La medida sigue siendo una de las indicaciones de la Ley de Fármacos 2 que se mantiene en discusión en el Congreso.

Frente a ella, la doctora aseguró que les parece "una medida un tanto arriesgada considerando que países que han implementado medidas como ésta la disponibilidad de fármacos es mucho mayor y se presentan mayor cantidad de efectos adversos en relación a los fármacos, considerando que justamente los fármacos OTC (de libre venta; Over The Counter, por sus siglas en inglés), que están involucrados en la venta fuera de farmacias, son justamente los fármacos involucrados en las intoxicaciones".

Por ello, sostuvo que "puede significar un riesgo sanitario importante", dando cuenta que al aumentar la disponibilidad "aumenta el consumo" y que "en las intoxicaciones tanto con intención suicida como accidentales, estos son los fármacos que más están involucrados".

Y agregó: "(La medida) tiene un alto costo en pacientes que tengan uso y abuso de estos fármacos".

Si bien desde el Ejecutivo aseguran que la medida permitirá bajar los precios de los fármacos, Siches sostiene que "desde el punto de vista económico, nos parece que el impacto es bastante menor en el gasto de bolsillo".

"Es una política para nada que podamos promover", enfatizó Siches, aclarando que "como Colegio Médico no tenemos ningún vínculo con las farmacias, ni grandes ni pequeñas, no le queremos cuidar el trabajo ni a los químicos farmacéuticos ni menos a las farmacias".

"Justamente tenemos que pensar de que ojalá la población considere tomar la menor cantidad de fármacos posible y acá la industria, particularmente quienes venden estos medicamentos OTC, son los que podrían ser favorecidos en una venta en retail", indicó.

Minsal acusa lobby de la industria farmacéutica contra la iniciativa

Por su parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, acusó un lobby de la industria farmacéutica para impedir que los fármacos se vendan en el retail.

"El lobby de la industria farmacéutica ha sido de tal magnitud que no se ha podido generar los mecanismos para venta (en el retail), entonces uno dice 'esto no quieren que ocurra' y, por lo tanto, como estamos hablando de una reducción que de acuerdo a la experiencia internacional oscila entre 20 y 40 por ciento del gasto de las personas a la hora de comprar medicamentos que no requieren receta", manifestó.

Mañalich recalcó que "es evidente que tenemos que dar un paso más allá para combatir de las farmacias, el lobby de los químicos farmacéuticos".