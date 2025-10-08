Hasta 30 mil pesos: alianza entre banco y farmacia permite descuentos en medicamentos

Un convenio permitirá acceder a rebajas en el precio final de medicamentos y vitaminas, los días viernes de octubre y para las personas que compren en locales de la cadena de farmacias Ahumada y paguen con la aplicación RutPay de BancoEstado.

El beneficio consiste en un descuento de 40% en la compra, hasta un monto de 30.000 pesos.

Para hacer efectivo el beneficio, el cliente debe escanear con su celular el código QR disponible en la caja de la cada farmacia y registrar su RUT en la nueva app. del banco estatal, orientada a quienes tienen una CuentaRUT, la popular cuenta vista lanzada en 2006.

Con esta aplicación, los usuarios de la CuentaRUT no requieren del plástico para pagar