ISP no ha podido constatar veracidad de denuncia sobre anticonceptivo Ciclomex

El Instituto de Salud Pública (ISP) informó que "la situación anómala no ha podido ser constatada", en referencia a la denuncia del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile (AG), por una supuesta presencia equivocada de píldoras placebo en anticonceptivos.

El pasado martes el ISP recibió la caja del anticonceptivo Ciclomex 20 CD Comprimidos recubiertos, serie D210320, de Abbott, fabricado por Laboratorios Recalcine S.A. y de titularidad de Laboratorios Lafi Ltda., que motivó la alerta de la entidad gremial.

"No obstante, la revisión de las imágenes entregadas por el denunciante revela que la caja del producto corresponde a Ciclomex 20 CD Comprimidos recubiertos, de Laboratorio Abbott, de la serie D210320, en tanto que las imágenes del blíster corresponden al producto Ciclomex CD Comprimidos recubiertos de la serie E210411, del mismo laboratorio", detalló.

Según el ISP, "esta situación no corresponde a lo denunciado en medios de prensa el día sábado por el gremio (comprimidos de placebo en vez de comprimidos activos, y viceversa), no obstante, está siendo investigado por el ISP un posible problema de confusión de envases/estuches, cuyos resultados se darán a conocer en los próximos días".

Como se trata de medicamentos de naturaleza sensible, que "y las eventuales consecuencias que podría causar una falla de calidad de estos productos en la vida de las mujeres, durante el año 2021 el ISP ha aumentado la fiscalización a los laboratorios fabricantes de hormonas anticonceptivas, así como también, a entidades importadoras de este tipo de productos".

"Recomendamos a las usuarias de anticonceptivos, luego de la adquisición en farmacias, verificar que el producto corresponde al prescrito por su médico tratante y no presente alguna anormalidad evidente (por ejemplo, que la información descrita en la caja no coincida con la del blíster o que la disposición de los comprimidos no sea la misma a la que está acostumbrada): y ante cualquier duda, consultar al químico farmacéutico de la farmacia", explicó un comunicado.