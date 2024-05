"Nada es imposible": Mamá de Tomás Ross confirmó que lograron reunir el dinero para el medicamento

Camila Gómez, que lleva un mes caminando desde Chiloé a Santiago, agradeció la "ayuda del pueblo chileno" para conseguir la meta de 3.500 millones de pesos.

"Se me cerraron todas las puertas anteriormente, pero la gente me abrió una gran ventana y me está dando una oportunidad hoy", expresó en medio de su paso por la Región de O'Higgins.