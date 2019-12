Organizaciones de pacientes aseguran que multa a las farmacias "no es suficiente"

Las organizaciones de pacientes señalaron que "no es suficiente" la multa anunciada este viernes a las tres grandes cadenas de farmacias, las que tendrán que indemnizar a los consumidores afectados por la histórica colusión de los medicamentos.

En el fallo se obliga a pagar a Ahumada, Salcobrand y Cruz Verde más de 2.000 millones de pesos a los afectados debido a una acuerdo en los precios de 206 fármacos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008.

"Nos parece adecuado que estas conductas se sancionen, ahora preocupa lo que ha se ha comentado sobre la multa. (...) Nos parece que es una multa donde los que se han coludido siguen obteniendo ganancias, no es una sanción que finalmente amerite que sea una conducta que no vuelva a ocurrir", señaló Cecilia Rodríguez, vocera de la Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes.

Además, Rodríguez aseguró que "si te fijas en lo que llega a cada persona, que lo hemos visto en otras colusiones, no compensa el daño causado. No es suficiente que el valor del medicamento que yo compré en un precio coludido se reembolse, porque eso me causo otro tipo de daño también, sobre todo a la persona que no pudo acceder a él".

El senador Guido Girardi (PPD), miembro dela Comisión de Salud, calificó de simbólico el fallo y aseguró que le pedirá al Sernac que la multa sea mayor.

"Yo le quiero pedir al Sernac que apele a la Corte de Apelaciones para que le suba la multa, tiene que haber una señal ejemplarizadora y de reparación efectiva para aquellos millones de chilenos y chilenas enfermos que fueron estafados, que se les robó y se les atentó contra la vida al no permitirle acceder a medicamentos o tener que gastar mucho más de lo que correspondía", puntualizó Girardi.

El mecanismo para pagar estas compensaciones aún no está definido, aunque según el Sernac, no será como en el caso de la colusión del papel higiénico, sino que se buscarán maneras automatizadas para hacerlo, como revisar la lista de personas que tienen las empresas para saber quiénes compraron estos medicamentos.

Detalles de la sanción

En el fallo del 10° Juzgado Civil de Santiago, condenó a Cruz Verde a pagar a ese grupo un total de 638 millones 24 mil 281 pesos; a Ahumada, 724 millones 226 mil 229 pesos; y a Salcobrand, la suma de 374 millones 710 mil 804 pesos, pagos que "serán distribuidos entre los consumidores que concurran a ejercer sus derechos en proporción al valor de los medicamentos cuyo sobreprecio les produjo el perjuicio determinado".

En tanto, en el segundo estamento están los consumidores "que se vieron impedidos de adquirir medicamentos a causa del alza artificial y debieron abandonar sus tratamientos, o bien debieron utilizar medicamentos de peor calidad", según el Sernac.

A ellos Cruz Verde deberá compensarlos con un total de 110 millones 676 mil 599 pesos; Ahumada, con 99 millones 528.007 pesos; y Salcobrand, con 74 millones 712 mil 349 pesos, "en favor de las personas que concurran a acreditar, en la etapa procesal correspondiente, por cualquier medio de prueba su pertenencia a este grupo de consumidores".