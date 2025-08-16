Puerto Montt: Mujer busca 200 millones de pesos para acceder a tratamiento vital

Una campaña solidaria se desarrolla en Puerto Montt (Región de Los Lagos) a favor de Lorena Vásquez, una madre de 40 años que padece cáncer de mama triple negativo con metástasis en grado 4 y necesita 200 millones de pesos para acceder a su tratamiento.

La campaña se llama "Puerto Montt abraza a Lorena", y tiene como objetivo reunir el dinero para que la mujer -internada desde el lunes en el Hospital Clínico de la Universidad Católica- obtenga el medicamento Sacituzumab Govitecan.

Vásquez, que padece la enfermedad hace tres años y sólo ha recaudado 80 millones de pesos, sostiene que el remedio no está cubierto por los servicios de Fonasa, isapres ni la Ley Ricarte Soto.

"Me gustaría contarle a la comunidad que tengo una hija pequeña de ocho años y es por ella por lo que hago todo lo posible para sobrevivir. Este es un medicamento de inmunoterapia que no está cubierto por ningún sistema de salud en Chile", dijo la mujer.

"La parte privada lo cubre, pero en un porcentaje y yo no tengo isapre. En mi caso, me cubriría sólo de manera particular; aquí (en el hospital de) la universidad está el tratamiento", afirmó.

"Este remedio me ayuda a prolongar mi vida un poco más de tiempo. Tengo un cáncer metastásico en todo el cuerpo, pero el medicamento me ayuda a contenerlo; yo puedo vivir años con metástasis si están controladas", señaló Vásquez.

¿Cómo ayudar?

Para contribuir a la campaña, se puede hacer una transferencia o depósito a la siguiente cuenta bancaria:

Banco: BCI

Cuenta Corriente: 76315355

RUT: 15.904.025-9

Nombre: Lorena Vásquez

Para más información, se puede visitar la página @puertomonttabrazaalorena en la red social Instagram.