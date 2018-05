Denuncian que paciente murió esperando atención de especialista en Hospital de Copiapó

Un caso de atención médica tardía está sometido a un proceso de mediación de salud en el Consejo de Defensa del Estado y es motivo de una auditoría médica en el Hospital Regional de Copiapó.

Se trata del caso de Wilson Torres. Un paciente que, con 70 años, asistió a la urgencia del recinto médico por dolores estomacales y fue operado en septiembre de 2017, momento en que los médicos encontraron un cáncer vesicular invasivo, relató su hija Magdalena al Diario de Atacama.

Semanas después, en octubre, le dieron el alta y lo derivaron con el cirujano oncólogo para que evaluara el tratamiento a seguir. La cita con el especialista fue pedida el 25 de octubre, "tenemos un papel y nunca se la entregaron (la hora médica)", afirmó Magdalena.

Al regresar al Hospital para preguntar por la situación, hubo respuestas confusas, como que el paciente "no estaba registrado por lo tanto tenía que ingresar nuevamente la documentación y lo hizo. Nuevamente fue empezar de foja cero. Mi papá decía 'me van a llamar, hay que esperar, el médico está de vacaciones, no hay hora', fueron varias veces a preguntar", detalló Torres al matutino.

Cuando finalmente el paciente pudo atenderse con el especialista, el 15 de marzo de este año -seis meses después de la operación- el médico indicó que debió haberse visto con él como máximo, tres meses después de la cirugía y solicitó nuevos exámenes para saber el estado de avance de la enfermedad.

En ese momento el paciente sufrió un cuadro de ictericia y fue hospitalizado, pero "pasaron dos semanas de hospitalización y no le hicieron nada", afirmó la hija del paciente. La máquina para el procedimiento estaba mala y se convocó a un facultativo desde Antofagasta, pero el procedimiento no se pudo llevar a cabo por la situación médica del paciente.

Se anunció un traslado a Antofagasta, sin embargo desde esta región no aceptaron realizar el tratamiento. "Como ya no había nada que hacer lo mandaban a la casa", añadió Magdalena. Tras esto, su padre falleció.

El Servicio de Salud de Atacama anunció la auditoría médica interna y el envío del caso al CDE. Todo, mientras la familia de Wilson Torres realizó el velorio en su propia casa en la calle Sotomayor de Copiapó y posteriormente, su funeral.