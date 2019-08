Gremios pidieron agilizar proyecto que evita hechos de violencia en hospitales

Los gremios de funcionarios de la salud exigieron agilizar el proyecto que evita los hechos de violencia en centros asistenciales luego que una profesional fuese agredida por un usuario del Servicio de Urgencia del Hospital Barros Luco y posteriormente detenida.

El hecho se produjo la noche de este viernes, cuando una profesional de la salud y un paciente se enfrascaron en una discusión, el último la empujó y ella, en defensa, le lanzó el celular al suelo, por lo que el carabinero de turno del recinto los detuvo a ambos.

"Nos parece gravísimo, en primer lugar, porque volvemos a vivir como equipo y trabajadores de salud una nueva agresión y, en segundo, porque todavía no logramos comprender como es que después de que una profesional médico es agredida termina ella víctima de la detención", dijo presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.

Creemos que endurecer las penas es importante, pero lo que más nos interesa es que no existan agresiones dentro de los centros de salud. Urge acelerar medidas que permitan contar con recintos libres de violencia. — Colmed Chile (@colmedchile) August 3, 2019

Desde este organismo y la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam) solicitaron que la ley que evita estos hechos de violencia avance, ya que se encuentra esperando en la comisión de Constitución del Senado.

"Estamos agilizando y solicitándole al Ministerio de Salud que ponga con suma urgencia al tema de la ley de protección a los trabajadores de la salud pública", indicó la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores.

La Confusam solicitó una reunión con el senador PPD Felipe Harboe, perteneciente a dicha comisión, para agilizar el trámite.

Harboe explicó que de todas maneras este proyecto lo que hace es "sancionar a quienes agreden, pero no prevenir, no evita que agredan, en consecuencia, yo hago un llamado al Gobierno a no poner todas las fichas en el proyecto de ley" y que las autoridades se reúnan para armar un plan de seguridad en los hospitales.