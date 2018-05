Ministro lamentó que PS se restara de "acuerdos nacionales": Dijo que Erazo había aceptado

El ministro Emilio Santelices lamentó que el Partido Socialista haya decidido restarse de la comisión de salud convocada por el Gobierno en el marco de su política de búsqueda de "acuerdos nacionales".

La instancia se forma este jueves y, en diálogo con Cooperativa, Santelices aseguró haberse contactado personalmente con Álvaro Erazo, ex intendente y ex jefe de la cartera, quien acogió "agradecido" el llamado.

Ello ocurrió el fin de semana, antes de que el PS comunicara, este martes, su decisión de no concurrir. El hecho replica, por ende, la situación que ocurrió hace algunas semanas con el llamado a José Miguel Insulza para integrar la "comisión de seguridad".

"Es lamentable. La única estrategia que lidera el Presidente Piñera es convocar, generar unidad frente a temas que la población siente que es un deber de parte del Gobierno, de los legisladores y de toda la sociedad resolver", dijo Santelices a Lo Que Queda del Día.

"Me aceptó la invitación"

"Nosotros invitamos -y a mí me aceptó la invitación- el doctor Álvaro Erazo; persona que tiene una dilatada trayectoria en el mundo sanitario, (es) miembro del Partido Socialista, ex ministro, y él acogió de muy buena forma la invitación. Hablé con él el día domingo y después no he vuelto a hacerlo... (Erazo) estaba muy agradecido y acogía favorablemente la invitación", subrayó el secretario de Estado.

"Conversé con él como sanitarista, como hombre público y comprometido con la salud pública del país, que es lo que nos mueve. La mesa está llamando, precisamente, a eso (...) en un sentido sanitario y de unidad, para resolver los temas que ha planteado el Presidente Piñera", afirmó.

"Muy lamentable"

Santelices dijo que cuatro prioridades de la comisión serán "el tema de las listas de espera, donde (...) hay 70 mil pacientes en lista de espera quirúrgica y cerca de dos millones de pacientes en listas de espera no quirúrgicas", el "seguimiento de los enfermos crónicos mediante el fortalecimiento de la atención primaria", la modernización de Fonasa y la reducción del gasto de bolsillo en fármacos.

"Estamos seguros de que hay grandes acuerdos que se pueden alcanzar; entonces, es muy lamentable no aceptar una invitación de parte del Presidente, que es una invitación que da cuenta de una necesidad de la población de que le resolvamos sus problemas", insistió.