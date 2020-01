Ministro Mañalich: Hoy los libros de reclamos de Compin están llenos de felicitaciones

Minuto a minuto: La interpelación al ministro Jaime Mañalich

En la segunda jornada consecutiva de interpelaciones contra secretarios de Estado en la Cámara de Diputados, este miércoles se desarrolló la interpelación al ministro de Salud, Jaime Mañalich, un debate marcado por la situación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), la reforma a Fonasa, las violaciones a derechos humanos en la crisis social y la ley de aborto en tres causales.

El martes fue interpelada la titular del Trabajo, María José Zaldívar, y este jueves será el turno del ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Mañalich llegó a la Sala de la Cámara Baja regalando corbatas amarillas, el color de los medicamentos bioequivalentes, a parlamentarios oficialistas y se tomó algunas selfies.

El encargado de realizar el interrogatorio –que se extendió por dos horas- fue el diputado de RD Miguel Crispi, quien le hizo ver al secretario de Estado que siguen los problemas y atrasos en pagos de licencias en la Compin tras la intervención del Gobierno.

En respuesta, Mañalich dijo en la sesión que "tenemos hoy que los libros de reclamos de las Compines están llenos de felicitaciones".

Yo: Ministro, el problema de la Compin NO ESTÁ RESUELTO.



Ministro #Mañalich: “Es justo decir que los libros de reclamos de las Compin están hoy llenos de felicitaciones”. #InterpelaciónMañalich pic.twitter.com/jypLCNSis6 — Miguel Crispi (@MiguelCrispiS) January 8, 2020

Esta declaración que generó risas y burlas en la Sala, por lo que, al cierre de la interpelación, el ministro insistió en que "antes de la intervención (de la Compin) en junio no había ninguna palabra de felicitación, nada".

"Hoy el 60 por ciento de las anotaciones que se hacen en los libros de los Compines son efectivamente felicitaciones", recalcó Mañalich, tras lo cual leyó uno de estos textos que, asegura, "no son para la risa".

"No podemos seguir avalando el derroche en el sistema público de salud"

Además, Crispi le consultó por el Plan de Salud Garantizado, conocido como "Mejor Fonasa", donde el parlamentario planteó que el incremento del Presupuesto era muy bajo, de "menos de 1.000 pesos por beneficiario al mes", mostrando un billete de esa cantidad que le pasó Giorgio Jackson (RD)

"Yo no le ofrezco nada a usted, le ofrezco 100 mil cirugías adicionales a la ciudadanía; pero no podemos seguir avalando el derroche en el sistema público de salud. Las licencias médicas fraudulentas, los 300 mil millones que se pagan a las sociedades médicas cada año, los 250 mil millones que se pagan sin ningún control de costos a clínicas privadas, son parte esencial de este proyecto", respondió Mañalich.

Crispi tomó el guante, recordándole "el derroche del Hospital Digital, 30 mil millones de pesos le aprobamos al (ex) ministro (Emilio) Santelices" y "el derroche de las derivaciones a las clínicas que usted dirigía, tres o cuatro veces el valor público".

Ministro Mañalich defendió reforma al Fonasa para responder a demandas ciudadanas https://t.co/ONAkqcddoQ — CámaraDiputadosChile (@CamaraDiputados) January 8, 2020

"He estado en las calles, con riesgo de vida incluso"

El diputado de RD también interrogó al ministro de Salud por su rol como médico para tratar de detener los casos de violaciones a los derechos humanos durante la crisis social, donde Mañalich respondió que, en su trabajo como secretario de Estado, ha "arriesgado su vida", en alusión a la funa que sufrió en el Hospital Padre Hurtado.

"Usted no me vio porque no ve suficiente televisión o no escucha suficientemente a los medios, pero es evidente que si hay un ministro que ha estado en las calles, con riesgo de vida incluso, ha sido este ministro de Salud y eso no lo abandonaré", aseveró el secretario de Estado.

Crispi también quiso saber de la actuación el titular de Salud ante las denuncias de balines con plomo y del agua de los carros de FF.EE. con soda cáustica.

Mañalich hizo ver que él mandó "a preguntar, investigar -a través de la Seremi (de Salud) de la Región Metropolitana- qué contenía el agua de los carros lanza agua (...) Pregunté al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuál es el contenido de los balines, de manera tal que usted (Crispi) señala no corresponde a la verdad".

La pregunta que sorprendió al titular de Salud

Un momento de la interpelación que sorprendió al ministro Mañalich fue cuando el diputado Crispi le planteó que el Gobierno no se ha preocupado de que las mujeres que lo requieran hagan uso de la ley de aborto en tres causales en los recintos asistenciales, porque -aseguró el parlamentario- no están todos los medicamentos que se requieren para hacer el procedimiento.

"Le ruego que nos explique: ¿cómo es posible que la Mifepristona no esté disponible en ningún hospital público? Porque el lote está vencido, el último que se compró lo hizo el Gobierno pasado y venció en noviembre" pasado, le hizo ver Crispi.

Ante ello, el secretario de Estado dijo no tener "conocimiento (de esa información). La última vez que pregunté sobre esto me dijeron que había un stock suficiente de medicamentos. Mi compromiso es corregirlo, porque aquí no hay ninguna posición ideológica ni valórica que esté en nuestra intención hacer trampa a una ley, que es una ley obligatoria de cumplir para el Estado de Chile y para el Gobierno de Chile".

Durante la sesión hubo gritos desde las tribunas y un desalojo ordenado por el presidente de la corporación, Iván Flores (DC), correspondiente a una trabajadora de la salud.