Ministro Paris pide a funcionarios de la salud que "recapaciten": Con la salud no se juega

El ministro de Salud, Enrique Paris, se declaró "decepcionado" con el paro y la movilización que realizan por este jueves y viernes los funcionarios de la salud que exigen la implementación de tres bonos.

Durante el balance, Paris manifestó que "sé que no sólo quieren aplausos sino que otras cosas más, sin embargo, lamento profundamente y me decepciona además el llamado a paro y movilizaciones" a pesar de las más de 46 reuniones que mantuvo el Minsal con los dirigentes.

Según la autoridad, "se cerraron durante estos meses 21 acuerdos y quedaron pendientes o en desarrollo sólo tres acuerdos".

Paris aseguró que "he dialogado y he conversado con ellos (los funcionarios de la salud), por eso me duele el paro, me duele mucho porque atenta contra la saluid de los pacientes"

"Les solicito que recapaciten y si, humildemente, este ministro ha cometido algún error que los ha afectado a los gremios, les pido disculpas porque no quiero que nuestras diferencias afecten a los más pobres, a los más humildes, a los más necesitados (...) con la salud no se juega", cerró el secretario de Estado.

El titular sanitario lamentó que "el martes salieron de la reunión, llaman a paro y a los tres minutos ya tienen un escrito de un instructivo de paro; es decir, fueron a la reunión ya con el paro bajo la manga", pero precisó que "no todos los gremios, porque no todos están en paro".

ADHESIÓN POSITIVA AL PARO

Los funcionarios de la salud realizaron este mediodía una manifestación por el centro de Santiago que pasó desde Plaza Baquedano hasta las puertas del Minsal.

La presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, uno de los gremios convocantes, confirmó que "mañana continuamos en un paro nacional, dejando claro que no hemos dejado ni deajremos de atender todo lo que tiene que ver con el Covid, y teniendo turnos éticos en los programas que son propios nuestros de la Atención Primaria".

Los organizadores dicen que la adhesión ha sido positiva, cercana al 90 por ciento.

Los funcionarios piden tres puntos: el Bono Trato al Usuario, Bono de Metas Sanitarias y un bono excepcional Covid-19, los que no han sido pagados.

También piden un aumento de 800 pesos en el presupuesto per cápita para la salud en el próximo, muy por encima de los 162 pesos que ofrece Hacienda.