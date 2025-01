Minsal entrega recomendaciones para actuar frente a los incendios forestales

En el marco de la campaña Verano 2025, el Ministerio de Salud entregó una serie de recomendaciones para prevenir y cuidarse de los incendios forestales y los efectos de salud que tienen en nuestro organismo.

La jefa del Departamento de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres del Minsal, Paola Pontoni, mencionó que el ingreso del humo a nuestro cuerpo es el que afecta a las vías respiratorias.

Explicó que "el humo es una mezcla de partículas finas y de otros gases que pueden afectar nuestras vías respiratorias y pueden causar cuadros respiratorios agudos y a la vez pueden agravar cuadros de enfermedades crónicas".

Los efectos que podemos tener son "conjuntivitis, sensación de arena en el ojo, una tos, también dificultad para respirar, hirvido para respirar, mareos, vómitos, debilidad, compromiso en el estado de conciencia".

Las autoridades indican que se debe actuar con calma, obedecer las instrucciones de los organismos de emergencia, cortar la energía, usar zapatos cerrados y evacuar inmediatamente cuando le indiquen las autoridades.

Por último, Pontoni señaló que es importante que, con cualquiera de estos signos, por favor concurrir a un centro asistencial.

El doctor Pedro Astudillo, broncopulmonar de la clínica INDISA, explicó qué actividades se deben evitar, para que estas partículas dañinas no provoquen problemas físicos que pueden empeorar en época de virus.

"Si puede evitar inhalar el humo, desplazándose hacia zonas que no están, sería lo ideal, pero cuando no hay otra alternativa, no nos podemos desplazar, hay que evitar todo lo que haga que uno respire con más velocidad o con más frecuencia, por ejemplo, hacer ejercicio".

Ayuda internacional en los incendios

Olivia Brathwaite, asesora de la Organización Panamericana de la Salud, comentó que la OPS invirtió 150 mil dólares en equipamiento para siniestros, además de realizar trabajos enfocados en la ayuda a raíz de los incendios forestales de 2024 en Chile.

"Se desplazó un movimiento en las primeras 48 horas a las áreas más afectadas y nuestra respuesta se centró principalmente en hacer un apoyo para el levantamiento de las necesidades in situ y la coordinación con expertos nacionales e internacionales para brindar apoyo en tres áreas específicas, primero en salud mental, en la provisión de equipamiento y en las condiciones de agua y saneamiento", indicó Brathwaite.

El gobierno de Canadá también se pronunció en las catástrofes del país donando 272 mil dólares para poder trabajar en la atención y capacitación de los primeros respondedores, las poblaciones vulnerables y comunicación de riesgo en estas emergencias.