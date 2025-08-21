Minsal llama a la precaución por virus respiratorios ante pronóstico de bajas temperaturas

Ante las bajas temperaturas pronosticadas para los próximos días, desde el Ministerio de Salud llamaron a la precaución para evitar la propagación de virus respiratorios.

Se espera que durante este fin de semana se registren temperaturas bajo cero en la capital, que podrían llegar hasta los -5 grados en el centro de Santiago y los -8 en San José de Maipo.

Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, comentó que "hoy día en la tarde tiene que comenzar con las primeras precipitaciones débiles y se van a ir incrementando hacia fines del día. Sigue la proyección de las precipitaciones de nieve, sobre todo en el sector alto de la ciudad, principalmente en la madrugada y debería estarse concentrando el aguanieve hacia sectores más centrales y el sector poniente".

Por el aumento de la circulación viral de sincicial y rinovirus, el jefe de Epidemiología del Minsal, Jorge Vilches, comentó que "en general las bajas temperaturas favorecen la circulación de virus respiratorios, por eso yo también era precavido en decir que si bien esta semana epidemiológica observamos una disminución del virus respiratorio sincicial en su positividad, tenemos que seguir observando las semanas siguientes, porque van a haber condiciones a través del evento meteorológico y las bajas temperaturas que pueden favorecer la circulación del virus respiratorio".

"Dentro de las medidas que hacemos de recomendación, siempre es importante encontrar momentos del día donde podamos ventilar los espacios cerrados", añadió.