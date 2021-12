Presentan recurso de protección contra el ISP por prohibir tratamiento para el Cushing canino

El Colegio Médico Veterinario (Colmevet) presentó este miércoles un recurso de protección contra el Instituto de Salud Pública (ISP) en la Corte de Apelaciones de Santiago por su "sorpresiva y drástica" decisión de prohibir en Chile la preparación en recetario magistral del trilostano en medicina animal.

Dicho fármaco de uso humano, un análogo de hormonas esteroides que inhibe competitivamente la enzima 3 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, es el único medicamento para el tratamiento en perros con hiperadrenocorticismo, comúnmente conocido como enfermedad o síndrome de Cushing, a nivel mundial y su no administración podría causar la muerte, según explicó el gremio.

"Tenemos el deber de resguardar el bienestar de los animales y de canalizar las inquietudes de médico y médicas veterinarias por el futuro de sus pacientes. Por eso, estamos realizando una serie de acciones a objeto que el ISP revierta esta medida, dado que hablamos de la vida o muerte de cientos de perros", indico en un comunicado la doctora María José Ubilla, presidenta nacional del Colmevet.

Agregó que "esta problemática sobre el acceso de la medicina veterinaria a fármacos humanos es una discusión que hemos mantenido con el Ministerio de Salud, el Instituto de Salud Pública, el Servicio Agrícola Ganadero y la Asociación de Escuelas y Facultades de Medicina Veterinaria, a través de una mesa de trabajo que conformamos este año y que justamente busca solucionar esta problemática".

"Lamentablemente la drástica decisión del ISP respecto del trilostano nos indica que todos los esfuerzos destinados al trabajo intersectorial no son considerados por la autoridad y eso habla mal del rol del Estado en estas materias", puntualizó la líder gremial.

El síndrome o enfermedad de Cushing es una de las endocrinopatías más frecuentes en los perros y requiere administración permanente y supervisada por un médico veterinario.

Según expuso Colmevet, se estima que en Chile cerca de un 2 por ciento de perros presentan esta patología, que incluyen síntomas como polidipsia, poliuria, polifagia, aumento de peso, aumento del tamaño abdominal, alteraciones dermatológicas, jadeo, debilidad, atrofia muscular, letargo y cambios conductuales, lo que afecta no sólo el bienestar físico, sino que el bienestar mental de los animales que padecen la patología.

La decisión del ISP tomó notoriedad en redes sociales luego de que la cuenta de Brownie Boric Font, el perro de la familia del presidente electo, Gabriel Boric, difundiera una petición en la plataforma digital "Change.org" a favor de revertir la prohibición del fármaco.

Mantenernos vivos y saludables es parte de la tenencia responsable, preocuparse por nuestra salud también es un mínimo 🥺 Me puse triste, pero eso no quita que me ponga firme y activo 🐾 Pueden apoyar la petición para que lo liberen aqui: https://t.co/0AWolHKgpy