"Sanación cuántica" en Tarapacá: Minsal lamentó un "error de información"

El sábado 13 de enero, en las redes sociales del Servicio de Salud Tarapacá, se publicó una curiosa información, pues se daba a conocer la implementación de un plan de medicina complementaria en el Policlínico del Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames.

Mientras en Facebook se detalló que se trata de "un trabajo desarrollado en conjunto con Servicio de Salud Tarapacá gracias a los lineamientos de Ministerio de Salud Chile que trabaja por otorgar todas las alternativas a pacientes y funcionarios que requieren del apoyo de un equipo de terapeutas"; lo que llamó la atención estuvo en X (exTwitter).

Ahí se leía: "Este #FelizSábado inauguramos el nuevo Policlínico de Medicinas Complementarias e Integrativas en @HospitalIquique que otorgará atención gracias a un equipo de terapeutas de #SanaciónCuántica".

La "sanación cuántica" causó revuelo entre expertos y centenares de usuarios, conscientes de que esta "práctica" sólo cabe dentro de las "pseudociencias", donde gracias a "energías y vibraciones" las personas podrían dejar atrás sus enfermedades. Claro que mediante un pago previo al chamán de turno, con arroba en Instagram.

Ministerio de Salud: fue un "error de información"

La "sanación cuántica" en Tarapacá motivó un reacción del ministerio del que depende la repartición nortina, que este domingo -mediante un comunicado de tres cortos puntos- señaló que "la sanación cuántica no es una práctica de medicina complementaria que esté regulada ni respaldada por el Ministerio de Salud".

"El Ministerio de Salud clarifica que la sanación cuántica no está dentro de la cartera de prestaciones del Policlínico de Medicinas Complementarias e Integrativas del Servicio de Salud Tarapacá, por lo que el Servicio lamenta el error de la información entregada y adoptará las medidas correspondientes para corregir dicha situación", agrega, apuntando a la comunicación y no a si existió o no como parte del programa.

Además, "el Servicio de Salud Tarapacá informa que el Policlínico de Medicinas Complementarias e Integrativas es completamente gratuito y en su implementación, no se incurre en el uso de recursos públicos, ya que los terapeutas participan mediante voluntariado y fuera del horario habitual de atención", cierra la nota.

El posteo en X, obviamente, fue borrado y reemplazado por uno que no menciona la "sanación cuántica".