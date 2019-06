Santelices y su salida del Gobierno: No contaba con una red política que me protegiera

El ahora ex ministro de Salud Emilio Santelices reconoció que su salida del Gobierno, luego del cambio de gabinete realizado esta semana por el Presidente Sebastián Piñera, lo tomó por "sorpresa", y apuntó que su gestión se vio afectada debido a su falta de "redes políticas" que lo protegieran.

"El Presidente me llamó por teléfono el jueves en la mañana (...) No lo vi venir (...) No me lo esperaba y me sorprendió la decisión. Estábamos haciendo un trabajo fantástico en el Ministerio", dijo Santelices, en entrevista con La Tercera.

Resaltó que "en este tiempo intenso, tuve la oportunidad de poder dejar sentadas las bases de los cambios que estoy convencido que en Chile tienen que realizarse para poder tener una salud más justa, más digna y de mejor acceso. Lo digo con humildad, creo que dejamos instalado un camino de transformación en salud que es irreversible y eso a mí me llena de gratitud con el Presidente".

Sobre su sorpresiva salida del gabinete, asumió que tenía una "debilidad", que "no contaba con una red política que me protegiera, pero esa es mi realidad, forma parte de mi historia", y tampoco tenía "equipos que pudieran articularse a objeto de blindar el quehacer del Ministerio".

En ese sentido, fustigó que hubo gente que no colaboró en su gestión: "Hay personas que ponen sus intereses por delante de los pacientes, así de claro. Por otro lado, están aquellos que siguen viendo la política desde la lógica que dice 'mientras más mal le va al Gobierno y mientras más mal le va al Ministerio de Salud, más posibilidades tengo de estar en el poder'. También hay personas que tienen agendas personales e incluso sus odiosidades las plasman en las redes sociales, donde buscan producir daño".

"Por otra parte -agregó-, están estos grupos de la oposición que volvieron a entender la política desde las trincheras y eso lo vi en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y lo vi claramente en personas como el diputado Juan Luis Castro (PS), que ha llevado una vida y una agenda de buscar destruir autoridades, entonces uno tiene una suma de actores. Por eso pido elevar la discusión".

Diferencias con Castillo y controversia por acciones en Sonda

Consultado en el matutino por la relación que llevó con el cuestionado subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, afirmó que tuvo "diferencias que fueron de conocimiento público, pero seguí las instrucciones que me dio el Presidente y entendí que tenía que superar esa situación y así lo hice y puse mis mejores esfuerzos, como también lo hizo él y pudimos trabajar finalmente de manera acoplada".

En tanto, sobre la controversia por las acciones que mantuvo en Sonda, empresa con un contrato por dos millones de dólares con el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), Santelices lo calificó como "un chiste": "La verdad es que tenía 0,000 por ciento, para mí fue anecdótico. Pero pudimos identificar a las personas que hicieron ese daño y, bueno, se tomaron las medidas que correspondían", precisó.

Reflotar reforma a isapres de Mañalich, "dispararse en los pies"

También criticó la idea que tiene Jaime Mañalich, quien volvió al Minsal para reemplazarlo, de reflotar la reforma a las isapres que impulsó en el primer Gobierno de Piñera.

Santelices defendió que el proyecto que se presentó en la actual Administración "la trabajamos activamente durante un año, y el Presidente estuvo muy involucrado en ella. Y lo que nosotros hicimos fue avanzar más porque esta nueva ley da pasos más profundos"

"Técnicamente, tiene mucho más sustento que la ley anterior. Esta ley es mucho más estructural y va a resolver a fondo el problema de las isapres (...) Si se quiere volver atrás, tendríamos que romper los sustentos técnicos que validamos con el Presidente. Yo creo que eso sería dispararse en los pies", sentenció.