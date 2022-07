Subsecretario cargó contra "desmedida" ofensiva de Colmena: Minsal tomará "todas las acciones para proteger a afiliados"

El subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, tildó de "desmedida" este lunes la decisión de la isapre Colmena de iniciar una arremetida judicial contra los afiliados que "con justo derecho" han interpuesto recursos de protección para dejar sin efecto el alza de sus planes.

Según defendió el gerente general de la compañía, Felipe Galleguillos, en una entrevista publicada ayer por el diario La Tercera, la ofensiva responde a que la judicialización de la tabla de factores que han visto en el último tiempo "podría (hacer) colapsar el sistema".

"A nosotros nos parece que la situación es muy compleja. Qué quiere que les diga", declaró Araos esta mañana en conversación con El Diario de Cooperativa, reprochando el actuar de "una aseguradora que debería estar orientada hacia los pacientes, hacia las personas que cotizan y que reciben prestaciones a través de este tipo de seguros, que, además, con justo derecho han reclamado a los tribunales y ellos han acogido que no procede este tipo de alza".

"Me parece que es del todo desmedido que ejecutivos de este sobre estén planificando o planeando querellarse en contra de sus propios afiliados. Me parece del todo muy malo. Creo que no es el espíritu de un sistema de salud al cual deberíamos abocarnos todos los chilenos y chilenas, que es un servicio de seguridad social", aseguró la autoridad sanitaria.

"Nosotros estamos evaluando como Ministerio de Salud las consecuencias que esto pueda tener del punto de vista de la protección de las personas. Sin lugar a dudas nuestro interés en mantener y asegurar eso. Entiendo que estas declaraciones van orientadas hacia el aumento o el alza de los planes y, bueno, esperemos que como esto se vaya desarrollar, pero del Ministerio de Salud vamos a realizar todas las acciones necesarias con el fin de proteger a todos los afiliados", agregó.

Hasta el momento la isapre no ha emitido ningún comunicado respecto a las palabras de la autoridad para referirse al caso.

PACIENTE TEME SER "MÁS DEMANDABLE" POR TENER DOS ENFERMEDADES

En este marco, una paciente que es usuaria de Colmena manifestó que teme ser "mpas demandable" al presentar dos condiciones preexistentes: diabetes tipo 1 y fibromialgia.

"Me da susto que me demanden, creo que soy una paciente muy demandable porque soy de alto costo, y que puedan justificar en ello el alza", planteó en Cooperativa.

Además, fustigó, "lo que me parece un absurdo es que el alza se base en el reajuste del IPC, cuando mi plan está en UF y (por ende) todos los meses se reajusta".