"Todes con gorrito": Diputada entregó preservativos a sus colegas en la Cámara

La diputada Claudia Mix (FA) entregó preservativos masculinos y femeninos a sus colegas en la Sala de la Cámara como una manera de resaltar la importancia de la prevención del Sida en Chile, en atención que la transmisión del VIH ha aumentado en un 50 por ciento en los últimos ocho años.

La parlamentaria admitió ante la prensa que en general tuvo una buena recepción entre sus colegas respecto a esta campaña, la que también ha realizado en su distrito y cuyo nombre es "Todes con gorrito".

"Tenía un poco de preocupación, no sabía cual iba a ser la reacción, la mayoría se lo tomó muy bien. Un par de bromas por ahí respecto al porte, pero no tiene mucha importancia, en el fondo se lo tomaron bien y me parece un gran avance", dijo la parlamentaria.

Las bromas fueron principalmente de hombres añadió la diputada, quien es presidenta de la comisión investigadora sobre las estrategias de prevención que ha adoptado el Estado y las eventuales negligencias que se podrían detectar en el aumento en el número de personas que viven con el VIH en el país.